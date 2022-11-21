«ذا لاند ديفلوبرز» توقع شراكة مع «أساس» لتنفيذ إنشاءات مشروع «أرمونيا» العاصمة

وقعت شركة ذا لاند ديفلوبرز TLDاتفاقية شراكة مع شركة أساس للإنشاءات تتولى بموجبها الأخيرة أعمال الإنشاءات لمشروع كمبوند ارمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بحجم تعاقدات انشائية بقيمة 210 مليون جنيه.

و تأتي الشراكة في إطار حرص ذا لاند ديفلوبرز على تحقيق استراتيجيتها من خلال التعاون مع شركاء موثوقين لتسريع وتيرة العمل في مشروعها ،وضمان أعلى جودة في التنفيذ والوفاء بوعودها تجاه العملاء من خلال الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها في العقود.

موقع مميز

يقع مشروع أرمونيا على مساحة تتخطى 42 فدان، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المتميز في قلب العاصمة الإدارية في الحي السكني السابع R7

ويقع بالقرب من جميع المناطق الهامة مثل الحي الحكومي، حي الدبلوماسيين، حي المستثمرين، أرض المعارض، مطار العاصمة الإدارية الجديدة، محور محمد بن زايد الجنوبي، الطريق الدائري الإقليمي.

تبلغ المساحة البنائية للمشروع 20% وبحجم استثمارات كلية للمشروع 3 مليار جنيه، ويضم المشروع 1,750 وحدة على مساحة 20% فقط من المشروع، بينما تبلغ مساحة المسطحات الخضراء والخدمات 80% .

حجم استثمارات كلية للمشروع 3 مليارات جنيه

بدأت الأعمال الانشائية في المشروع في يوليو 2022 ، ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو 2023.

و حضر توقيع العقد أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة شركة TLD ، والمهندس حسام الصواف، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير بالشركة ، والمهندس زياد الحارس الرئيس التنفيذي لشركة أساس للإنشاءات، والمهندس إسلام أنسي المدير العام لشركة أساس للإنشاءات.

مزايا الشراكة

و قال الطيبي إن الشراكة تأتى ضمن استراتيجية الشركة للتعاقد مع شركات متميزة ذات خبرة كبيرة بقطاعات التشييد والبناء لنقدم منتج عقاري وفقًا لأعلى المعايير العالمية وبأفضل جودة، مع ضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد طبقًا للجداول الزمنية المنصوص عليها.

وصرح إسلام أنسي المدير العام لشركة أساس للإنشاءات. أن الشراكة تعتبر خطوة جديدة تضاف إلى سابقة نجاحات أساس في مجال الإنشاءات.