ذا صن البريطانية: مو صلاح يضيء العالم الإسلامي بفانوس رمضان

متابعات نشرت صحيفة (ذا صن) البريطانية اليوم الأربعاء، تقريرا حول إنجازات وتنامي شهرة اللاعب الدولي محمد صلاح داخل بريطانيا وخارجها، مشيرة إلى ظهور “فوانيس” للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك تحمل صورة صلاح وتتغنى به.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، لفتت الصحيفة – في ت

متابعات

نشرت صحيفة (ذا صن) البريطانية اليوم الأربعاء، تقريرا حول إنجازات وتنامي شهرة اللاعب الدولي محمد صلاح داخل بريطانيا وخارجها، مشيرة إلى ظهور “فوانيس” للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك تحمل صورة صلاح وتتغنى به.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، لفتت الصحيفة – في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني – إلى أن تقليد صناعة الفوانيس للاحتفال بشهر رمضان في مصر يعود إلى أكثر من ألف عام، وأن كلمة رمضان مشتقة من كلمة رمضاء، وهي دلالة على الحرارة الشديدة في اللغة العربية، وقالت:” إن هذا أمر مرتبط إلى حد كبير بالنجم المصري المتألق والمتواضع الذي يلمع نجمه في نادي ليفربول الإنجليزي في هذا الموسم”

وأضافت “إن صلاح – 25 عاما – استطاع تحويل الحرارة الناتجة من انفعال الجماهير وحماسهم الشديد خلال مباراة أمس مع فريق روما إلى انتصار وفرحة بتسجيله هدفين، ليقود فريقه للفوز على روما في مباراة ذهاب نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا”.

كما سلطت الصحيفة الضوء على رفض صلاح – الذي وصفته بالمتواضع – الاحتفال بالفوز على فريق قضى فيه عامين قبل انتقاله إلى ليفربول الصيف الماضي.

ونقلت (ذا صن) عن صلاح قوله “لم يكن أمرا سهلا بالنسبة لي.. أنا أحب فريق روما، وأحب مدينة روما، وأعرف أنهم يحبونني، لذلك فإن الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق فهي مسألة عاطفية…أنا أعرفهم جيدا، فقد لعبنا سويا لمدة عامين كاملين”.

