«ذا ديجيتال بانكر» تمنح «أبوظبي التجاري» جوائز التميز بالشرق الأوسط وأفريقيا

قامت مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية بمنح بنك أبوظبي التجاري 3 جوائز خلال حفل جوائز التميز بالشرق الأوسط وأفريقيا وهم”التميز في الابتكار الرقمي” و”أفضل برنامج توظيفي للخريجين” و”أفضل مباردة للشمول المالي”.

وتمنح مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية الجوائز للإنجازات والابتكارات التي تحدث داخل المجتمع المالي العالمي، ويتم اختيار المؤسسات الفائزة وفقاً لمجموعة من المعايير الدولية، إضافة إلى آراء الخبراء من المحللين المتخصصين في المجالات المالية والاقتصادية.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري: “في البداية أود أن أتوجه بالشكر لفريق عمل بنك أبوظبي التجاري مصر الذي لعب دوراً بارزاً في الوصول إلى هذا الإنجاز المشرف، فحصولنا على المزيد من التكريمات يأتي كتتويج لجهود فريق العمل المتواصلة لتنفيذ خطة البنك الطموحة لتحقيق النمو ودعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

ولذا، نحن نولي الأهمية لتحقيق رضا العملاء وملتزمون بالاستثمار في رأس مال البنك البشري بالتوازي مع تطوير النظام التكنولوجي ومواصلة عملية التطوير والتحديث المستمر لجميع خدمات البنك لكي نقدم أفضل تجربة مصرفية لهم. نحن سعداء لأننا اتممنا بنجاح عملية تحديث نظام البنك الاساسي كخطوة هامة لتيسير التقدم في خطة البنك للرقمنة التي حققت نتائج هائلة حيث بلغت زيادة عدد المستخدمين 95% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتجاوزت نسبة المعاملات الرقمية اكثر من 60% “.

وحول جائزة أفضل برنامج توظيفي للخريجين، وايماناً بأهميةالاستثمار في رأس المال البشري، تقوم استراتيجية أبوظبي التجاري على تطوير الكفاءات من خلال توفير تدريبات وشهادات معتمدة في مختلف التخصصات حول البنك، كما يقوم البنك بجذب الخريجين الجدد وتوفير التدريب لهم من خلال أكاديمية أبوظبي التجاري التي تم إطلاقها في 2021 لخلق كوادر مصرفية للإلتحاق بالعمل بالبنك، و يتم تدريبهم لكي يكون لديهم فكر متطور يتماشى مع رؤية البنك في تقديم أعلى مستوى من الخدمات.

وخلال عام 2022 قام البنك بزيادة عدد خريجي الأكاديمية بنسبة 25% في استجابة لحاجة البنك من الكوادر الشابة لتحقيق المزيد من النمو والتوسع.

يذكر أن بنك أبوظبي التجاري يعمل على خلق تأثير في المجتمع وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، ويأتي ذلك في إطار توجيهات البنك المركزي بتحقيق شمول مالي حقيقي و تمكين جميع فئات المجتمع المصري بدون استثناء.

ويولي البنك أهمية خاصة للفئات المهمشه و بالأخص ذوي الهمم، كما يحرص على تمكينهم من إجراء جميع معاملاتهم البنكية بكل سهولة ويسر ودون الاحتياج لمساعدة .

وقام البنك مؤخراً بإطلاق باقة “إرادة” وهى الأولى من نوعها التى تقدم خدمات متكاملة بمميزات بنكية وغير بنكية صُممت لدعم الأبطال من ذوي القدرات الخاصة، وتمت إضافة قرض مخصص لهم بأقل فائدة، إضافة إلى عدد كبير من التسهيلات والخدمات البنكية لمساعدتهم فى حياتهم اليومية، وتتضمن هذه الخدمات فتح حسابات توفير بدون مصاريف إدارية وبدون أى حد أدنى لفتح الحساب وإصدار بطاقة طبية بشكل فوري عند فتح الحساب تتيح لهم الحصول على العديد من الخدمات الطبية المتخصصة والأجهزة التعويضية برسوم مخفضة.