«ذا جريك كامبس» توقع اتفاقية اندماج مع «المقر» لإنشاء أكبر مجتمع رواد أعمال في مصر

أعلنت شركتا “ذا جريك كامبس” و “المقر” عن اتفاقية اندماج نهائية لتعزيز التوسع وإنشاء أكبر مجتمع من رواد الأعمال في مصر من خلال مساحات العمل الخاصة بالشركتين.

ووفقا لاتفاقية الاندماج، تعمل كلتا الشركتين الآن تحت مظلة إدارية موحدة، وتشمل الأصول المدارة المجمعة للشركة الجديدة أكثر من 50 ألف متر مربع من المساحات التجارية المشتركة بين الشركتين في جميع أنحاء مصر، ومجتمع من الشركات يعمل فيه أكثر من 3500 عضو يمثلون أكثر من 450 شركة.

في الوقت الحالي ستواصل الشركتان العمل بشكل مستقل تحت إدارة موحدة من خلال الـ14 موقع المشترك والذي سيوفر للأعضاء خدمات مثل القدرة على توسيع شبكتها، وبناء عالقات جديدة، والكشف عن فرص عمل جديدة.

ومن المقرر أن يتم تأسيس مشاريع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة على هامش الاندماج وبدء العمل بمفهوم جديد تما ًما لمساحة العمل وأن تطلق الشركات المندمجة خدمات شاملة ومتكاملة للتصميم والبناء والتأثيث والمشتريات في الأشهر الـ 12 المقبلة.

ومن المقرر أيضاً خدمات قوية ومبسطة من خالل منصة موحدة عبر الإنترنت والمتوقع إطالقها في عام 2024 ستمكن المنصة لألعضاء البحث وحجز أماكن للفعاليات والمناسبات، كما يمكنهم الاستمتاع بالخدمات واالمتيازات الحصرية.

وقال أحمد الألفي رئيس ومؤسس ذا جريك كامري نهدف إلى إنشاء نظام بيئي أقوى وأكثر دعما للشركات للنمو والنجاح من خالل توحيد جهودنا.

وتبدأ هذه الشراكة حقبة جديدة من التعاون والابتكار في صناعة مساحات العمل المرنة، والتي نعتقد أنها ستساعد أعضائنا في دفع عجلة النمو االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وقال محمد ناجي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة المقر “أن تصبح عضوا في أي من مواقع المقر أو ذا جريك كامبس يعني الانضمام إلى مجتمع قوي وداعم من األشخاص ذوو التفكير المشترك، والوصول أحداث التواصل الحصرية الأعضاء وفرص االستثمار وخدمات دعم الأعمال”.