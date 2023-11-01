«ذا بورد كونسلتنج» : 448 مليار جنيه مبيعات 20 مطورا عقاريا خلال 9 شهور

كشف تقرير بحثى صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية أن 20 مطورا عقاريا حققوا مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الحالى، بنسبة نمو %95 مقارنة مع 2022، والذى شهد تحقيق 230 مليارا.

وأشار التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن مفهوم «الاضطراب» هو العنوان الصحيح لوصف حالة السوق الحالية.

وتابع التقرير إن المتابع للسوق العقارية يجد أن القطاع فى مصر يظهر استقراره وقوته، فالعقارات تعد واحدة من الصناعات الأقل تضررا، بالإضافة إلى أنه يتم استخدامها كدرع حماية للحفاظ على الأموال من الموجة التالية من ارتفاع الأسعار والتضخم، فالاستثمار العقارى لا يزال الملاذ الآمن للمستثمرين.

ولفت التقرير إلى أن النظر إلى قيمة المبيعات أصبح أمرا ضروريا، إذ تنمو السوق بشكل كبير من منظور القيمة، مما يعكس الموجات المتعددة من التضخم وارتفاع الأسعار ولكن من وجهه نظر الحجم وعدد الوحدات، فهو راكد ومتناقص نسبيا.

وبالنظر للأرقام بعدسة الدولار الأمريكي، فإن نمو السوق بقيمة مبيعات الجنيه المصرى لا يعادل زيادة قيمة الدولار مما يوضح أن جزءا كبيرا من نمو القيمة يرجع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأشار التقرير إلى أن المطورين يسعون جاهدين إلى إيجاد التوازن مع كل هذه التغييرات ويتطلعون إلى اختراق أسواق جديدة، أى الطرق على الأبواب، على غرار المملكة العربية السعودية، لتعويض جزء من خسائرهم.

وتطرق التقرير إلى أداء المبيعات فى الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل نظيرتها فى 2023.

وخلال أول 9 أشهر من 2023 حقق أفضل 20 مطورا فى مصر إجمالى مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه، مما يمثل قفزة كبيرة بنسبة %95 مقارنة مع التسعة أشهرالمقابلة فى 2022.

وأشار التقرير إلى أن 2 فقط من إجمالى 20 مطورا ساهما بنسبة %29 من إجمالى المبيعات المحققة خلال 2023.

وذكر التقرير أيضا أن أفضل 10 مطورين حققوا مبيعات بقيمة 330 مليار جنيه، أى ما يمثل 101% زيادة مقارنة بالسنة الأخيرة فى الفترة نفسها.

وعرض التقرير الشركات العشرون وترتيبهم من حيث القيمة البيعية المحققة خلال 9 شهور من العام الجاري.

«طلعت مصطفى» تواصل المبيعات القياسية

بداية، حققت طلعت مصطفى العقارية 85 مليار جنيه، وهو أعلى رقم قياسى للمبيعات فى المجموعة فى تاريخها، لتحقق نموا غير مسبوق يقدر بنحو %305 مقارنة مع عام 2022.

وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى مشروعها الجديد «بنان» فى السعودية على مساحة 10 ملايين متر مربع فى شمال الرياض، إذ تم إطاق المشروع بشكل تجريبى فى معرض «سيتى سكيب» بالسعودية وشهدت اهتماما لافتا من العملاء.

أورا العقارية

وحققت شركة «أورا» العقارية مبيعات بقيمة 47.5 مليار جنيه، لتحافظ بذلك على نموها السريع للغاية فى وتيرة أرقام المبيعات، لتصبح المطور الأكثر مبيعا فى غرب القاهرة، فمشروع «سولانا» وحده يشكل %33 من إجمالى المبيعات.

بالم هيلز

وصلت مبيعات شركة «بالم هيلز» لنحو 32 مليار جنيه، لتحافظ بذلك على مركزها وثباتها فى السوق فى المركز الثالث، ويظل مشروع «بادية» الأكثر مبيعا، إذ ساهم بنسبة %35 فى إجمالى المبيعات.

ماونتن فيو

حققت «ماونتن فيو» مبيعات بقيمة 28.9 مليار جنيه، ليساهم مشروع «لفلز» بإجمالى مبيعات بنسبة %25 من إجمالى مبيعات الشركة منذ بداية العام.

إعمار مصر

قدرت مبيعات «إعمار مصر» بقيمة 27 مليار جنيه، وكانت مبيعاتها لحد ما متراجعة فى الربعين الأول والثاني، ولكنها حققت عودة رائعة خلال الربع الرابع بفعل عمليات الإطلاق فى غرب القاهرة والساحل الشمالي، بحسب التقرير.

وبعد الإطلاق الناجح لمراحل جديدة فى مشروع «سول» أصبحت شركة إعمار مصر الأعلى مبيعا فى الساحل الشمالى بما يساهم بنحو %60 من إجمالى المبيعات.

سيتى إيدج

ووصلت مبيعات «سيتى إيدج» خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لنحو 25 مليار جنيه، ولا تزال العروض الخاصة بها فى العاصمة الجديدة هى السبب الرئيسى فى تحقيق مبيعاتها الإجمالية فى 2023.

سوديك

وبلغت مبيعات «سوديك» العقارية نحو 23.7 مليار جنيه، منها 19.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث فقط، مدعومة بالإطلاقات الجديدة فى مشروع غرب القاهرة ومشروعات الساحل الشمالي.

وتظل «سوديك» مثالا يحتذى به فى إضفاء الطابع المؤسسى ومن المتوقع أن يستمر النمو فى الربع الرابع.

شركة فاوندرز

وقدرت مبيعات شركة «فاوندرز» بقيمة 21 مليار جنيه، ورغم أنها تراجعت من مركزها الرابع فى الترتيب خلال الربع الثاني، ولكنها ما زالت قوية للغاية فى ظل تملكها وحدات جاهزة للاستلام بأسعار مغرية وملائمة.

مدينة مصر

وحققت مدينة مصر مبيعات بنحو 20.8 مليار جنيه، لتكون من بين المطورين العشرة الأوائل، خاصة مع عروضها المتسقة فى شرق القاهرة والعديد من الحملات التسويقية الناجحة، فضلا عن برنامج طوبة، و خطته الجديدة للسداد، والتى استحوذت على اهتمام المستهلكين وأحدثت ضجة كبيرة فى السوق، لتمثل أداة تسويقية جديدة لمدينة مصر.

شركة «نيو جيزة”

وأخيرا شركة «نيو جيزة» والتى سجلت إجمالى مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه، بعد إطلاق المشروع الجديد بالساحل الشمالي، وهو «بلايا رأس الحكمة»، لترتفع المبيعات بنسبة %83 على أساس ربع سنوي.

وعلى صعيد نسب النمو، حققت مجموعة «طلعت مصطفى» أكبر نسبة نمو بين 20 شركة، إذ بلغ معدل النمو مقارنة بالعام الماضى نحو %305 نموا فى إجمالى المبيعات، تلتها شركة أورا العقارية بنسبة نمو تقدر بنحو %217 ثم شركة مدينة مصر بواقع %214 نموا فى المبيعات خلال 2023.

وأوضح التقرير أن السبب الرئيسى لنمو المبيعات يتمثل فى زيادة الأسعار بشكل سنوى يليها إطلاق مشروع جديد والتى تحظى بطلب عال.

وحققت جميع الشركات طفرة فى مبيعاتها فى الربع الثالث من العام الجارى وذلك يرجع غالبا لإطلاق مشروعات جديدة على غرار إعمار مصر وماونتن فيو، سوديك، وأورا العقارية.

سوق الساحل الشمالي

وذكر التقرير أن الساحل الشمالى هو ثانى أكبر سوق سكنية، وثانى أكبر وجهة منزلية ثانية فى مصر، لافتاً إلى أن عمليات إطلاق مشروعات جديدة باتت بمثابة فترة لاقتناص الفرص للعملاء والشراء بالأسعار الأولية قبل ارتفاعها.

وأفاد التقرير بأن هناك عددا ملحوظا من المشروعات التى تم إطلاقها فى 2023، على سبيل مثال أطلقت شركة مراكز مشروع رملة بالساحل الشمالي، وهذه المرة الأولى التى تتواجد بها فى المنطقة، كما أطلقت تطوير مصر مشروع سولت، وأطلقت مصر إطاليا سولاري، ومشروع كون التابع لشركة مبانى إدريس، والسعودية المصرية للتعمير أطلقت مشروع إم إيت، وماونتن فيو أطلقت مشروع لفلز، وأطلقت نيو جيزة مشروع بلايا رأس الحكمة.

وبخصوص المبيعات المحققة فى الساحل الشمالي، قال التقرير إن المطورين العشرين حققوا مبيعات تقدر بقيمة 145 مليار جنيه فى الساحل الشمالى ، وخمسة منهم فقط ساهموا فى تحقيق حوالى %49 من القيمة البيعية، وهم «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، «نيوجيزة»، «أورا» العقارية، السعودية المصرية للتعمير.

وشهدت منطقة الساحل الشمالى زيادة ملحوظة فى الأسعار فى المتوسط بنسبة %60 مقارنة مع العام الماضي.

نصائح للمطورين

وبنهاية التقرير، أرست شركة «ذا بورد كونسلتنج» مجموعة من النصائح للمطورين العقاريين فى الفترة الحالية وهي، ضرورة وجود عنصر مالى قوى وفريق عمل ذى كفاءة عالية للنهوض بنتائج الأعمال، وضرورة التخطيط الجيد لعملية التسعير والمحافظة على استدامة الأصول.

كما نصحت المطورين بأنه فى قلب الصعاب تستقر الفرص، مشيرة إلى ضرورة أن يكون المطور على استعداد لأى مخاطر أو مفاجآت قد تحدث، وعليه التصرف بحكم ورشد، مع ضرورة عدم البيع بسعر منخفض لجذب العملاء، وبعدها لا يكون بالإمكان التنفيذ، فذلك من شأنه أن يدمر المؤسسة.

والنصحية الأهم والأخيرة هى البناء، فعلى المطور العقارى ألا ينتظر كثيرا ليبدأ فى تنفيذ المشروع فعليه وضع كل أولوياته الوصول لمعدلات إنشاء مرتفعة لتفادى أى زيادات فى الأسعار أى التضخم.

◗❙ السوق تشهد نموا فى القيمة مع ركود وتناقص فى عدد وحجم الوحدات

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المطورون يجاهدون للتوازن واختراق أسواق جديدة لتعويض جزء من الخسائر

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البناء والتسعير الجيد والاستعداد لأى مخاطر أهم النصائح

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