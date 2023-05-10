«ذا بورد كونسلتنج»: 10 شركات تحقق مبيعات بـ 71 مليار جنيه

تمكنت 10 شركات عقارية عاملة فى السوق المصرية من الوصول بحجم مبيعاتها لـ 71 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، بحسب تقرير أعدته شركة «ذا بورد كونسلتينج للاستشارات» عن الشركات الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من عام 2023.

وأظهر التقرير، قائمة بأسماء الشركات الـ 10 التى سجلت أعلى مبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى، مشيرا إلى أن إجمالى المبيعات بلغ 71 مليار جنيه.

وجاء على رأس القائمة شركة طلعت مصطفى بمبيعات بلغت 21 مليار جنيه، وجاءت شركة «أورا» فى المركز الثانى بمبيعات بلغت 15 مليارا، و«بالم هيلز» فى المرتبة الثالثة بمبيعات 7 مليارات، وشركة «إعمار مصر» فى المركز الرابع بمبيعات بلغت 5 مليارات.

فيما جاءت شركة «سيتى إيدج» فى المرتبة الخامسة بمبيعات بلغت 4.6 مليار جنيه، وشركة «ماونتن فيو» فى المركز السادس بمبيعات 4.5 مليار، و«لاند مارك» فى المرتبة السابعة بمبيعات 3.9 مليار.

فيما حلت شركة مصر إيطاليا فى المركز الثامن بمبيعات بلغت 3.4 مليار جنيه، وشركة تطوير مصر فى المرتبة التاسعة بمبيعات بلغت 3.25 مليار جنيه، وفى المركز العاشر سجلت شركة مراكز مبيعات بلغت 3.1 مليار.

وأظهر التقرير نسب الارتفاع والتراجع للشركات الـ10 فى المبيعات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى، حيث حققت شركة طلعت مصطفى ارتفاعا فى المبيعات بلغ %289 فيما حققت شركة أورا ارتفاعا %329 وسجلت بالم هيلز ارتفاعا بلغ %27.

وكشف عن تراجع مبيعات شركة إعمار مصر بنسبة %23 مقارنة مع مبيعات الربع الأول من العام الماضى، كما أظهر التقرير ارتفاع مبيعات شركة «سيتى إيدج» بنسبة %130 وتراجع مبيعات «ماونتن فيو» بنسبة %26 وارتفاع مبيعات لاند مارك بنسبة %48 وكذلك ارتفاع مبيعات شركة مصر إيطاليا بنسبة %36 وارتفاع مبيعات شركة تطوير مصر بنسبة %48 علاوة على ارتفاع مبيعات شركة مراكز بواقع %78.

وحول نسب المبيعات للشركات الـ10 مقارنة مع إجمالى مبيعات العام الماضى، أشار التقرير إلى أن شركة طلعت مصطفى سجلت فى الربع الأول %63 من إجمالى مبيعات العام الماضى والتى سجلت 33.2 مليار جنيه، كما حققت شركة أورا مبيعات بلغت %78 من إجمالى مبيعات 2022 والتى سجلت حينها بـ19.2 مليار.

وحققت شركة «بالم هيلز» %27 من إجمالى مبيعات العام الماضى، والتى سجلت فيها 26 مليار جنيه، فيما حققت إعمار مصر %15 من إجمالى مبيعات العام الماضى والتى سجلت فيه 33 مليارا.

وحققت شركة سيتى إيدج %24 من إجمالى مبيعات 2022 والتى سجلت فيه مبيعات بـ19 مليار جنيه، كما حققت شركة «ماونتن فيو» مبيعات بنسبة %15 مقارنة مع مبيعات العام الماضى والذى سجلت فيه مبيعات بـ 30.9 مليار.

وسجلت شركة “لاند مارك” مبيعات بنسبة %35 مقارنة مع مبيعات العام الماضى والتى سجلت فيه 11 مليار جنيه، وتمكنت شركة مصر إيطاليا من تحقيق %38 من إجمالى مبيعات 2022 والتى سجلت خلاله إجمالى مبيعات وصل لـ9 مليارات جنيه، وسجلت شركة تطوير مصر مبيعات بنسبة %41 مقارنة مع مبيعات العام الماضى والتى سجلت فيه مبيعات بقيمة 8 مليارات، فيما حققت شركة “مراكز” %75 من إجمالى مبيعات العام الماضى والتى سجلت فيه 4.3 مليار.

واعتبر التقرير أن التغيرات المتسارعة فى أسعار مواد البناء تمثل تحديا أمام المطورين العقاريين فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية العام الجارى سجلت بعض مواد البناء زيادة قدرها %50 لعل أبرزها الحديد والذى سجل حتى أبريل الماضى 39 ألف جنيه للطن، كما سجل سعر طن الأسمنت زيادة قدرها %12.5 ليصل لـ 1900 جنيه، فيما سجلت الخرسانة الجاهزة زيادة قدرها %7 لتصل 1.240جنيه.

وأشار إلى ضرورة وضع التكاليف الأخرى فى الاعتبار مثل ارتفاع التكلفة التشغيلية وتكلفة الأرض والتى تختلف من مطور لآخر.

واعتبر التقرير أن العام الماضى شهد قفزة فى المبيعات والتى وصفها بالضخمة بعدما برزت سوق العقارات وبات ضمن ثقافة الاستثمار، مؤكدا على تباطؤ حجم الاستثمارات فى العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة وهو ما فتح الباب أمام الاستثمار فى مناطق أخرى فى القاهرة الكبرى.

وتابع: يبحث العديد من المطورين الآن عن اختراق أسواق محلية بعيدة عن القاهرة لعل أبرزها محافظة أسيوط، معتبرا أن استهداف الأسواق الأخرى ربما هو ما دفع شركة مدينة نصر لتغيير اسمها إلى «مدينة مصر».

وأشار إلى أن الشركات عملت على تقليص خطط السداد الممتدة والمزيد من الحوافز النقدية، وتراجعت عن طرق السداد طويلة الأجل والتى كانت تبدأ من 10 وحتى 14 سنة، معتبرا أن الغالبية من المطورين يميلون لطرح منتجات على فترات سداد لا تمتد لأكثر من 8 سنوات.

تزايد ظاهرة البحث عن مناطق أخرى بخلاف القاهرة الكبرى أبرزها أسيوط

العزوف عن طرق السداد طويلة الأجل والغالبية يفضلون نظام الـ 8 سنوات