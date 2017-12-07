ذا بانكر : العربي الأفريقي الدولي الأفضل أداء فى مصر

منحت مؤسسة “ذا بانكر” العالمية التابعة لمؤسسة الفايننشال تايمز، البنك العربي الأفريقي الدولي، لقب البنك صاحب أفضل أداء في مصر لعام 2017 .

وجاءت هذه الجائزة بفضل ‎الأداء المتميز، قوة النمو فى الأرباح، صلابة الموقف المالي والتوسع في النشاط الإقليمي؛ وقال حسن عبد الله، الرئيس التنفيذي للبنك، إن مصرفه لديه المقومات اللازمة لاستمرار النمو والتوسع و منها الخبرات المكتسبة في مجال الاستثمار وتمويل الشركات عبر نصف قرن والخدمات المقدمة من المجموعة المالية .

وحقق البنك نموا قويا في صافي الأرباح ومجموع الأصول ورأس المال الأساسي، مما عزز حصوله على لقب بنك العام بمصر فى عام 2017، و بالإضافة إلى قوة أدائه تأتى مبادراته الرائدة في التمويل المستدام بمصر التى تعد نماذج بارزة تدعم قدرته على ابتكار منتجات وخدمات متميزة.

‎وسجل البنك العربى الأفريقى الدولى بنهاية العام المالي 2016 صافي ربح مجمع 4،7 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح مجمع بلغ مليارا و682 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2015.

ويمتلك البنك مجموعة مالية تضم شركة العربى الأفريقى الدولى للاستثمارات القابضة، وشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، وشركة العربى الأفريقى الدولى لإدارة الاستثمارات وشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقاري، وشركة العربى الأفريقى الدولى للتأجير التمويلي.

كما يقوم البنك بإطلاق شركة “سندة” للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع صندوق “سند” الألماني، و يقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال وحدة متخصصة فى ذلك الشأن.

‎ويوفر التواجد الإقليمي للبنك من خلال فروعه الخارجية بدبى و أبوظبي قاعدة صلبة تمكنه من تقديم الخدمات والمنتجات المالية المميزة للعملاء فى منطقة الخليج بدول الإمارات والكويت، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وعمان تساعده على أداء دوره فى دعم الاستثمارات بالمنطقة.

‎وتقوم مؤسسة “ذا بانكر” بانتقاء أفضل المؤسسات خلال 12 شهراً و يقوم نخبة من الخبراء بتقييم هذا الأداء فتعتبر الجائزة شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل.



