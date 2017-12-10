ذا بانكر: البنك العربي الأفضل بالشرق الأوسط 2017

المال-خاص منحت مجلة ذا بانكر(The Banker)، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية البنك العربي الأفريقى لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2017، وذلك في حفل خاص أُقيم مؤخرًا في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون عن 120 مصرفًا من حول العالم. وتعتبر مجلة ذا بانكر واحدة من أعرق المجلات الم

المال-خاص

منحت مجلة ذا بانكر(The Banker)، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية البنك العربي الأفريقى لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2017، وذلك في حفل خاص أُقيم مؤخرًا في لندن حضره جمع من الشخصيات المصرفية وممثلون عن 120 مصرفًا من حول العالم.

وتعتبر مجلة ذا بانكر واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم، حيث تُشكّل إصداراتها الشهرية منذ ما يقارب 90 عامًا مرجعًا رئيسيًا للصناعة المصرفية العالمية.

ويأتي منح هيئة التحكيم في المجلة هذا اللقب للبنك العربي بناء على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها، إضافة إلى مجموعة من المعايير المتخصصة الأخرى.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال نعمة صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي: “يُعبّر هذا التقدير عن المكانة المتميزة التي يتبوأها البنك العربي محليًا واقليميًا، وعن قدرة البنك المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية خصوصًا في ضوء الظروف والمستجدات التي تشهدها المنطقة.”

وأضاف: “نعمل في البنك العربي بشكل مؤسسي على توظيف خبرتنا المصرفية الطويلة وفهمنا العميق للمنطقة لخدمة عملائنا عبر مختلف القطاعات وتقديم حلول مصرفية شاملة تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم مرتكزين على شبكة فروعنا الواسعة والممتدة عبر خمس قارات.”

يشار إلى أن مجلة ذا بانكر (The Banker) اختارت كذلك البنك العربي بنك العام في الأردن 2017، كما حصل البنك خلال العام الحالي على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام الحالي من كل من مجلة جلوبال فاينانس (Global Finance) – نيويورك واتحاد المصارف العربية.