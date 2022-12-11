«ذا أرك للتنمية» تطلق المنطقة الإدارية التجارية كأولى مراحل مشروعها بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة ذا أرك للتنمية، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “ذا أرك” بالقاهرة الجديدة، والتي تضم المنطقة الإدارية التجارية، وتشمل وحدات تجارية وإدارية متنوعة منها لوفت تريبلكس، دوبلكس، بنتهاوس، بريدج، وغيرها من المكاتب الإدارية، وتتوفر مساحات مختلفة لتلبي كافة احتياجات العملاء.

تم تصميم المنطقة التجارية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية بالتعاون مع شركة سافيلز، أحد أكبر الشركات المتخصصة في مجال توفير خدمات الاستشارات العقارية، وشركات HKS وEDSA وinnovation لتقديم حلول التصميم والمخطط الرئيسي للمشروع وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع اتحاد المقاولين العالمي CCC، وشركة ECG لتقديم خدمات استشارية فيما يخص الإنشاءات.

تستهدف ذا أرك تطوير وبناء مشروعات متكاملة بهدف خلق نموذج أعمال متميز قائم على نماذج عالمية ناجحة، وتتبنى الشركة استراتيجية لطرح المنطقة التجارية الخاصة بها من خلال توفير وحدات متعددة وفقاً لأحدث النظم الدولية وأنظمة سداد متنوعة تناسب جميع الاحتياجات المختلفة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم تجربة فريدة من حيث التسوق بأفضل العلامات التجارية والعديد من المطاعم المختلفة.

البدء في تسليم وحدات المشروع خلال 2025

قال أسامة أبو علم، الرئيس التنفيذي لشركة ذا أرك للتنمية: “نحرص في ذا أرك للتنمية على تطوير وبناء مشروعات متكاملة في مواقع حيوية، لذلك نهتم من خلال إطلاقنا للمنطقة التجارية على تقديم مجموعة من الوحدات المتنوعة، والتي تضم الوحدات الإدارية والتجارية وغيرها، لإتاحة الخدمات الشاملة التي تلبي متطلباتهم مدعمة بالدراسات اللازمة وخبرات فريق عملنا المتراكمة المكتسبة في السوق العقاري.”

وأضاف أبو علم “بدأنا الفترة الحالية في أعمال صب الخرسانات وأساسات المباني، ومن المقرر البدء في تسليم الوحدات خلال 2025”.

وأشار إلى اهتمام ذا أرك للتنمية بتطبيق مبادئ الاستدامة البيئية والتكنولوجية في مشروعاتها للحفاظ على الطاقة والمياه، ويتضمن ذلك نظام إدارة النفايات الخضراء ومحطات شحن السيارات والدراجات والاسكوتر الكهربائي واستخدام المواد المعاد تدويرها.

وتابع، أما بالنسبة للممارسات التكنولوجية من خلال المباني الذكية بالمشروع وأنظمة التكنولوجيا المتقدمة، فتعمل ذا أرك على توفير تجربة أفضل للعملاء، فضلاً عن استخدام الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) وبرنامج الذكاء الاصطناعي للمراقبة ونظام التحكم الآلي في الإضاءة بالمشروع.

يعد مشروع ذا أرك في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أول مشروعات ذا أرك للتنمية بالسوق العقارية المصرية حيث يقع المشروع على مساحة 92 فداناً. وتمثل المنطقة التجارية أولى المراحل التي يتم إطلاقها بالمشروع. فضلاً عن ذلك يضم المشروع حياً سكنياً، ومركزاً ثقافياً وترفيهياً، وحديقة مركزية، وفنادق.”