«ذا آدرس» تستهدف تحقيق 6 مليارات جنيه مبيعات تعاقدية لصالح المطورين خلال النصف الثانى من 2021

تستهدف شركة “ذا آدرس للإستشارات ” تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح شركات التطوير العقارى خلال النصف الثانى من 2021 ، من خلال خطتها التسويقية للمشروعات العقارية التى تشارك فى تسويقها بالعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والسخنة والعلمين الجديدة والساحل الشمالى ومنطقة غرب القاهرة ، للوصول بحجم مبيعاتها التعاقدية لـ10 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى .

وقال معتز عسكر رئيس مجلس إدارة شركة ” ذا آدرس للإستشارات ” إن الشركة تتبنى إستراتيجية جديدة للإستحواذ على مبيعات المشروعات القومية والمطورين فى السوق خلال الفترة المقبلة خاصة إنها تضم مجموعة قوية من المسوقين بخبرات مختلفة وأصحاب كفاءات متنوعة تساعدهم على النمو رغم تحديات السوق .

وأوضح أن الشركة حققت نجاحات خلال الفترة السنوات الأخيرة، وتعتزم الإستمرار فى هذا النجاح وتحقيق مبيعات قياسية للشركات العقارية وإيجاد حلول تسويقية تساهم فى زيادة حجم مبيعات تلك الشركات ،وتحقيق تدفقات نقدية تمكنها من تطوير مشروعاتها . معتز عسكر رئيس مجلس إدارة شركة ذا آدرس للإستشارات

أحمد واكد : 300 مشروع نتولى تسويقها فى المدن الجديدة والمناطق الساحلية

وقال أحمد واكد الرئيس التنفيذى لشركة “ذا آدرس للإستشارات ” أن الشركة وضعت خطط تسويقية جديدة تتناسب مع متغيرات السوق العقارى وحجم الطلب الحقيقى للعملاء المستهدفين من خلال تنويع محفظة المشروعات التى تشارك فى تسويقها .

وأشار أن الشركة تتولى تسويق 300 مشروعاً متنوعاً فى المدن الجديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والمناطق الساحلية فى العلمين الجديدة ومدينة الجلالة والعين السخنة .

وأضاف بأننا تمتلك قاعدة عملاء قوية ساهمت فى تحقيق المستهدفات البيعية لصالح شركات التطوير العقارى خلال النصف الأول من العام الجارى ، بالإضافة إلى قاعدة العملاء الجدد والتى تضاف خلال كل ربع من للشركة .

إسماعيل الشربينى : 4 مليار جنيه مبيعات فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول

وقال إسماعيل الشربينى المدير التنفيذى للشركة إن”ذا آدرس للإستشارات ” حققت 4 مليار جنيه مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة ، ومتوقعا أن تصل إجمالى المبيعات المستهدفة لمشروعات العاصمة الإدارية لـ5.5 مليار جنيه بنهاية 2021 .

وأوضح أن الشركة إستحوذت على أكبر حصة بيعية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من الجارى خاصة إنها حصلت على عدد من المشروعات فى منطقة الداون تاون بنظام التسويق الحصرى ، وتخطط لزيادة عدد المشروعات الحصرية لمحفظتها بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة .

محمد صلاح : 45% زيادة متوقعة بالمشروعات التى تسوقها ” ذا آدرس للإستشارات ” بنهاية 2021

وتوقع محمد صلاح عضو مجلس إدارة الشركة زيادة عدد المشروعات المتعاقد على تسويقها مع شركات التطوير العقارى بنسبة 45% بنهاية 2021 ، فى ظل إتجاه الشركة للحصول على مشروعات حصرية بالتزامن مع حجم التنمية التى يشهدها السوق العقارى .

وأكد أن كل مشروع يتطلب ألية تسويق مختلفة بهدف جذب العميل المستهدف والتسهيل على المطور العقارى من تسويق مشروعه ، بالإضافة إلى الخطط التسويقية التى تعدها الشركة لصالح المطورين خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة والتى تتطلب دراسات وخطط محددة فى ظل إرتفاع المنافسة .

محمد أبوغزاله : نمتلك 4 فروع بيعية حالياً … وخطة للتوسع خلال الفترة المقبلة

من جانبه قال محمد أبوغزاله عضو مجلس إدارة الشركة إن “ذا آدرس للإستشارات ” تمتلك 4 فروع بيعية حالياً فى السوق العقارى تتوزع فى مدينة الرحاب والمنصورة والجونة والتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة .

وأشار بأن الشركة تدرس زيادة فروعها البيعية بما يتناسب مع إستراتيجيتها التوسعية فى السوق ومنها منطقة غرب القاهرة والساحل الشمالى .

مصطفى صلاح : 10 مليارات جنيه حجم المستهدفات البيعية فى 2021

فى نفس السياق قال مصطفى صلاح عضو مجلس الإدارة إن المستهدفات البيعية للشركة فى 2021 تبلغ 10 مليارات جنيه حققت منها الشركة 55%، وتستهدف تحقيق 45% بنهاية العام الجارى خاصة أنه من المتوقع أن ترتفع تلك القيمة مع زيادة حجم المشروعات العقارية المطروحة فى السوق .

جون صبرى : إبتكار أليات تسويقية جديدة تساهم فى زيادة مبيعات المطورين

وقال جون صبرى عضو مجلس إدارة الشركة إن “ذا آدرس للإستشارات ” تركز على إبتكار وإيجاد أليات تسويقية جديدة تساهم فى زيادة مبيعات شركات التطوير العقارى فى ظل المنافسة التى يشهدها السوق العقارى وجذب مزيداً من العملاء المستهدفين .

أوضح صبرى أن تشابة المنتجات العقارية وشريحة العملاء المستهدفة والقدرة الشرائية وموقع المشروع والعائد على الإستثمار كلها عوامل