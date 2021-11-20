ذاكرة بقدرة 2 تيرا.. تعرف على مواصفات هاتف «Tesla pi» الجديد

تستعد شركة تسلا العالمية لتصنيع السيارات الكهربائية لاقتحام مجال تصنيع الهواتف الذكية عبر أول هاتف ذكي” Tesla pi “.

ويأتي ذلك من خلال الخطة التي وضعها إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، والذي يسعى لدخول مجال صناعة الهواتف الذكية بعد أن حقق نجاحا كبيرا في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

ومن المنتظر أن يتم طرح الهاتف في وقت لاحق خلال العام المقبل حسب التسريبات، ومن المتوقع أن تحدث طفرة غير مسبوقة في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية لما يضمه الهاتف من مميزات تطرح لأول مرة.

مواصفات هاتف Tesla pi المنتظر

ومن المتوقع أن يضم هاتف تسلا العديد من مزايا خدمات القيمة المضافة على رأسها نظام معالج سريع ثماني النواة، فضلا عن تدعيم الجهاز بذاكرة تخزينية 2 تيرا بايت، ولم ينس إيلون ماسك هوات التصوير فسيضم Tesla pi كاميرا خلفية رباعية بنظام دقة يصل إلى 108 ميجا بكسل، فضلا عن إضافة برنامج خاص بالرسوم يتسم بالدقة العالية، والقدرة على التحكم في السيارات الكهربائية، ويضاف لأول مرة في عالم التكنولوجيا إلى مميزات الهاتف ميزة الاتصال بالإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية.

شاشة تعمل بنظام الـ 4K

معالج ثماني النواه بتقنية الـ 4 نانو متر ودعم اتصالات الجيل الخامس مع إضافة معالج رسومي لهواة الرسم.

ذاكرة تخزين بسعة 2 تيرا بايت.

كاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجا بكسل.

إمكانية الاتصال المباشر بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

تقنيات حديثة للذين يعانون من أمراض دماغية.

القدرة على التحكم في السيارات الكهربائية الخاصة بتسلا.

شكل هاتف Tesla pi المتوقع

ووفقا للتسريبات المعلنة فإن هاتف Tesla pi سيشبه في تصميه هاتف iphone 12، من حيث الانحناء الحاد والسرعة الفائقة، فضلا عن تدعيم الجهاز بنظام الكاميرات الأربع للتصوير الاحترافي.

يشار إلى أن الشركة الأمريكية سبق وطرحت في هذا الشهر أول جهاز يمكنه شحن الهواتف الذكية سواء “الأندرويد” أو “آيفون”، مؤكدة أنها ستعمل على تطوير علامتها التجارية والدخول في مجال الهواتف المحمولة.

وجاء الهاتف بتصميم داخلي مميز من الخارج ليشبه هاتف “آيفون 12” من حيث الانحناء الحاد، كما جاء الهاتف ليظهر بنظام الكاميرا الرباعية الخلفية، إضافة إلى خاصية جديدة من نوعها وهي القدرة على تعدين العملة المشفرة التي يكون مقرها المريخ، إضافة إلى الكثير من التقنيات الحديثة مثل تقنية خاصة بالمستخدمين الذين يعانون من إصابات دماغية.

وسيدعم الهاتف اتصال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المدعوم من Starlink ، المملوك أيضًا لمؤسس Tesla Elon Musk.