ذاكرة أكتوبر في المعرض العاشر بالبانوراما

بدور إبراهيم نظمت هيئة البحوث العسكرية، اليوم السبت، المعرض السنوي العاشر، "ذاكرة أكتوبر"، والذي يقام فى الفترة من 7 وحتى 12 من أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر ، وذلك في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحه بالذكرى 44 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وفق بيان. ويضم المعرض العديد من الأج

بدور إبراهيم

نظمت هيئة البحوث العسكرية، اليوم السبت، المعرض السنوي العاشر، “ذاكرة أكتوبر”، والذي يقام فى الفترة من 7 وحتى 12 من أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر ، وذلك في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحه بالذكرى 44 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وفق بيان.

ويضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التى وثقت مراحل حرب أكتوبر

ويحتوى المعرض على جناح مكشوف للاسلحة والمعدات التي شاركت في حرب اكتوبر ، يضم نماذج للاسلحة والمعدات التخصصية للادارات والهيئات والافرع الرئيسية للقوات المسلحة ، فضلاً عن جناح للأنشطة الفنية والفنون التشكيلية الذى يضم عدد من اللوحات الزيتية وأعمال وإبداعات المقاتلين من جمعية المحاربين القدماء وطلبة الجامعات.

كما يشتمل معرض ” ذاكرة أكتوبر” هذا العام على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والندوات بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابيه بعدد من الجامعات المصرية.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أركان حرب سعيد عباس، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، واللواء أركان حرب، رضا فاضل محمد رئيس هيئة البحوث العسكريه وعدد من رموز الفكر والثقافة والاعلام وعدد من قادة القوات المسلحه وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.