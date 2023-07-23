د. علاء العسكرى يكتب ... المنافسة فى صناعة تأمين الحياة

تعتبر شركات تأمين الحياة جزءا مهما من صناعة الخدمات المالية ، التى تتألف من المؤسسات المالية التى تقدم خدماتها ومنتجاتها لمساعدة الأشخاص والشركات للوصول إلى اهدافهم المالية. وتتضمن تلك الأهداف حماية ضد الخسارة المالية ، وتراكم واستثمار الأموال ، إضافة إلى إدارة الديون والدفعات.

تغيب البيئة التنافسية بشركات التأمين

وتعتبر شركات التأمين والبنوك التجارية وشركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وشركات التمويل وسوق الأوراق المالية ، تعتبر جميعا أمثلة للمؤسسات المالية.

وفى السنوات الأخيرة تغيرت البيئة التنافسية بالنسبة لشركات تأمين الحياة بشكل مثير ، حيث تطور سوق التأمين المصرى وتضاعفت حدة المنافسة من أجل الحصول والاحتفاظ بعملاء شركات التأمين( المؤمن لهم ) .

إضافة إلى ذلك فقد توسعت مصادر المنافسة فى مبيعات المنتجات التأمينية ، من الناحية التقليدية فإن صناعة الخدمات المالية تنقسم إلى قطاعات واضحة المعالم وذلك تبعا للمنتجات والخدمات التى تقدمها . فقد كانت البنوك تقوم بتوفير الخدمات المصرفية مثل الحسابات الجارية وحسابات الادخار إضافة إلى القروض . أما شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار فقد كانت تتعامل مع منتجات الاستثمار . فى حين كانت تقوم شركات التأمين بإصدار وتوزيع وثائق التأمين. وقد كانت هناك العديد من التشريعات والقوانين التى تعمل على حماية شركات التأمين ضد منافسة الأنواع الأخرى من المؤسسات المالية. كما قامت القيود القانونية فى العديد من الدول على حظر المنافسة الآتية من شركات التأمين الأجنبية.

تأثير اتفاقية الجات على نشاط التأمين



الا انه فى السنوات الأخيرة قد تغير المشهد فتطبيق اتفاقية الجات او تحرير التجارة في الخدمات قد خفف الكثير من القيود التى كانت مفروضة على شركات التأمين الاجنبية للدخول فى الاسواق المحلية بالإضافة إلى بعض التعديلات التشريعية التى تسمح للانواع المختلفة من المؤسسات المالية للدخول فى الاعمال التقليدية لبعضها البعض .



إضافة إلى ذلك فقد أدى التقدم الحادث فى أجهزة وتكنولوجيا الاتصالات إلى تحسين قدرة المؤسسات المالية بشكل كبير من أجل أن تتمكن من عرض مجموعة واسعة من المنتجات وممارسة العمل على نطاق دولى ، والتأمين الرقمى خير دليل .

وكان من نتائج هذه المستجدات زوال الخطوط الفاصلة التى كانت موجودة بين أنواع المؤسسات المالية. بالإضافة إلى أن صناعة الخدمات المالية أصبحت اكثر تكاملا وشمولية .

لذلك نجد ان كثير من شركات التأمين على الحياة تقوم بتوزيع منتجاتها عبر مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك من خلال عمليات التأمين البنكي، ونتمنى أن نرى بيع منتجات خدمات مالية أخرى إلى جانب التأمين بشركات التأمين العاملة بالسوق المصرى .

شركات تأمينات الحياة



وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الخدمات المالية المتكاملة أصبحت مؤسسة بشكل جيد فى العديد من الدول المتقدمة الا ان السوق المصرى لم يبدأ الخطى بالسير فى طريق تكامل الخدمات المالية.

لذلك ينبغى العمل على تحديث الخدمات المالية ودفع عجلة التكامل لمؤسسات الخدمات المالية إلى الأمام حتى نستطيع مواكبة التطور ونستطيع دعم الاقتصاد المصري. وهذا ما سوف نناقشه فى مقالات قادمة بإذن الله

د. علاء العسكري

استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة الأزهر