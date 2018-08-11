د.شريف محسن يكتب: أخطار التشغيل في تأمينات الطاقة البحرية

خلافًا لخبرة الخسائر فيما يتعلق بمرحلة البناء، فإن السجل العالمي لمرحلة التشغيل فيما يتعلق بالتركيبات الثابتة Fixed Structures يعتبر جيد، مع أنه عند حدوث كارثة كما في حالة منصة Piper Alpha Platform، قد يكون كارثي و نتائجه تراجيدية Tragic Consequences فيما يتعلق بعدد المرافق و الأضرار، و من ناحية أخر

خلافًا لخبرة الخسائر فيما يتعلق بمرحلة البناء، فإن السجل العالمي لمرحلة التشغيل فيما يتعلق بالتركيبات الثابتة Fixed Structures يعتبر جيد، مع أنه عند حدوث كارثة كما في حالة منصة Piper Alpha Platform، قد يكون كارثي و نتائجه تراجيدية Tragic Consequences فيما يتعلق بعدد المرافق و الأضرار، و من ناحية أخرى فإن خسائر بارجات الحفر Drilling Barges متكررة.

قواعد التغطية

الحفارات البحرية Drilling Rigs

يتم تأمين الحفارات البحرية بموجب مجموعة خاصة من الشروط تعرف باسم نموذج لندن النمطي لتأمين سفن الحفر البحري London Standard Offshore Drilling Barge Form، مع أنه قد يتم تأمين الوحدات الشبيهة بالسفن بموجب نموذج وثيقة تأمين تقليدية مثل شروط المجمع لتأمين السفن مع اجراء تعديلات لتلبي خطر الحفر الخاص و استثناءات، و تستثني سفن الحفر النمطية خطر الزلزال Earthquake Risk و تتضمن شرط المشاركة في التأمين بنسبة 10% 10% Co-insurance Provision، إلا أنه عادة ما يتم إلغاء هذا، و سفن الحفر البحري بخلاف المنصات الثابتة قد يتم تأمينها فيما يتعلق بخطر المسئولية في أندية الحماية و التعويض.

وتخضع الملاحة أو القطر إلى فرض حدود جغرافية بواسطة المؤمنين أو بصورة مختلفة قد تخضع إلى Institute Warranties.

المنصات الثابتة و العائمةFixed And Floating Platforms

بنيت تغطية المنصات العائمة و الثابتة على أساس نموذج لندن النمطي للمنصات London Standard Platform Form، و الذي يعد مشابه جدًا لنموذج سفن الحفر البحري، و لكن بدون الإشارة إلى خطر الملاحة، و كل منهما قد بني على أساس تقديم تغطية فيما يتعلق بجميع الأخطار الخاصة بالأضرار أو الخسائر المادية، مع استثناءات محددة مرتبطة بأخطار حفر محددة، و معظم شركات البترول لديها نماذج وثيقة خاصة و لكن غالبية الوثائق قد بنيت على أساس نماذج التغطية النمطية.

هناك المفاهيم المتشابهة في نماذج وثائق سفن الحفر و الوحدات الانتاجية فيما يتعلق تغطية الوثيقة للسفن التجارية، فكل منهم يتم تفعليها لمدة 12 شهر، و تشارك مفهوم القيمة المتفق عليها Agreed Value Concept للوحدة المؤمن عليها، وتحتوي التغطيات على اتفاقات تأمينية للمقاضاة و العمل و ازالة الحطام، و لكنها عموماً ما تحدد مسئولية المؤمنين بنسبة 25% من القيمة المتفق عليها، و هذه قد فرضت تاريخيًا لإدارة الطاقة الاستيعابية للإصدار، لأن قيم بعض المنشئات قد تزيد عن 2 بليون دولار بصفة فردية.

شروط و اشتراطات الوثيقةPolicy Conditions And Clauses

هناك خاصية في كل من تأمين سفن الحفر و المنصات وهو وجود شرط صريح Express Warranty ينص على تركيب مانع انفجار Blow out Preventor مصنوع وفقًا للمواصفات القياسية Standard Makeعلى غلاف السطح Surface Casing، و الذي يجب أن يتم تركيب و اختباره وفقًا للعرف المتبع.

و هذا يطبق فيما يتعلق بعمليات الحفر و من ثم لا يطبق فيما يتعلق بالمنصات التي تستخدم لأغراض أخرى مثل المعيشة Accommodation أو الضغط Compression.

و هناك شرط هام آخر، و هو شرط العناية الواجبة Due Diligence Clause الذي يهدف إلى تأمين أنه قد تم اختبار المعايير المناسبة للعناية و اتخاذ اجراءات لتفادي الخسائر التي قد ينجم عنها مطالبات بموجب الوثيقة.

كما تتضمن الوثائق على اتفاق تأميني خاص فيما يتعلق بالخسائر أو الأضرار المادية للبنود المؤمن عليها Scheduled Items الناجمة عن التصميم الخاطئ Faulty Design، و جوهر هذه التغطية هو أن تكون الخسائر أو الأضرار المادية الفعلية تصبح قائمة أثناء مدة الوثيقة، بالرغم من السبب الأصلي للخسارة و هو الخطأ في التصميم قد حدث قبل بداية الوثيقة.

و عادة فإنه يتم تقديم التأمين على خطر التشغيل Operating Risk بموجب الوثيقة الشاملة لشركات البترول الفردية لتغطي نسبة مساهمتها المئوية في المنصات و مرافق الحقل، و هذا يعقد الأمر بالنسبة للمؤمنين فيما يتعلق بقياس خطر التراكم Accumulation Risk على أي مرفق انتاج واحد، و في منطقة جغرافية واحدة مثل خليج المكسيك أو بحر الشمال، و هذا غالبًا عامل قد يخلق مشاكل للسوق في أعقاب حادث منصة Piper Alpha، غالبية المؤمنون لديهم الأن نظم متقدمة لتتبع هذا التراكم.