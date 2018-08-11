د.شريف محسن يكتب: أخطار التشغيل في تأمينات الطاقة البحرية

يتم تأمين الحفارات البحرية بموجب مجموعة خاصة من الشروط تعرف باسم نموذج لندن النمطي لتأمين سفن الحفر البحري London Standard Offshore Drilling Barge Form، مع أنه قد يتم تأمين الوحدات الشبيهة بالسفن بموجب نموذج وثيقة تأمين تقليدية مثل شروط المجمع لتأمين السفن مع اجراء تعديلات لتلبي خطر الحفر الخاص و استثناءات، و تستثني سفن الحفر النمطية خطر الزلزال Earthquake Risk و تتضمن شرط المشاركة في التأمين بنسبة 10% 10% Co-insurance Provision، إلا أنه عادة ما يتم إلغاء هذا، و سفن الحفر البحري بخلاف المنصات الثابتة قد يتم تأمينها فيما يتعلق بخطر المسئولية في أندية الحماية و التعويض.
و هناك شرط هام آخر، و هو شرط العناية الواجبة Due Diligence Clause الذي يهدف إلى تأمين أنه قد تم اختبار المعايير المناسبة للعناية و اتخاذ اجراءات لتفادي الخسائر التي قد ينجم عنها مطالبات بموجب الوثيقة.
و عادة فإنه يتم تقديم التأمين على خطر التشغيل Operating Risk بموجب الوثيقة الشاملة لشركات البترول الفردية لتغطي نسبة مساهمتها المئوية في المنصات و مرافق الحقل، و هذا يعقد الأمر بالنسبة للمؤمنين فيما يتعلق بقياس خطر التراكم Accumulation Risk على أي مرفق انتاج واحد، و في منطقة جغرافية واحدة مثل خليج المكسيك أو بحر الشمال، و هذا غالبًا عامل قد يخلق مشاكل للسوق في أعقاب حادث منصة Piper Alpha، غالبية المؤمنون لديهم الأن نظم متقدمة لتتبع هذا التراكم.