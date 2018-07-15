د.شريف محسن يكتب:إعتبارات الإكتتاب في تأمينات الطاقة البحرية

إن قطاع الطاقة البحرية يعد واحد من أكبر الأخطار الخاصة، فالهيدروكربونات يتم معالجتها في حيز ضيق في مكان بعيد اعتمادًا على مرفق انتاج متعرض لخطر الطقس وأخطار البحار، و الأكثر من ذلك فإن التكنولوجيا مطلوبة لوضع الأبنية الضخمة على قاع…

إن قطاع الطاقة البحرية يعد واحد من أكبر الأخطار الخاصة، فالهيدروكربونات يتم معالجتها في حيز ضيق في مكان بعيد اعتمادًا على مرفق انتاج متعرض لخطر الطقس وأخطار البحار، و الأكثر من ذلك فإن التكنولوجيا مطلوبة لوضع الأبنية الضخمة على قاع البحر، الوصول إلى آبار تحفر على في المياه العميقة على عمق يصل الآلاف من الأمتار تحت سطح البحر، فلا محالة أن تكون فنيات البناء و التركيب قد كانت و لا تزال في صدارة التكنولوجيا.

وعمومًا فإن المكتتب يضع ثقته في التصميم و تكامل الهيكل لمواجهة ظروف العواصف القاسية و اتباع أعراف التشغيل الآمن لتأمين اتباع أعلى معايير لإجراءات التشغيل.

وتقسم صناعة تأمين الطاقة الأخطار إلى قطاعات أو فئات كما يلي:

مرحلة الاستكشاف The Exploratory Phase

في هذه المرحلة يتم تقديم باقة من التأمينات تعرف باسم مصاريف المشغل الإضافية Operator’s Extra Expense (OEE)تغطي المصاريف المطلوبة لحفر الآبار التي قد تعاني من الانفجار Blow out بالإضافة إلى المصاريف المطلوبة لإعادة حفر آبار و أخطار التلوث Pollution ، و هذه مبدئيًا تعتبر أخطار الحفر التي تواجه أثناء مرحلة الاستكشاف و التقييم و الحفر التطويري Development Drilling، ومن الممكن أن تصمم وثيقة OEE خصيصًا لتناسب احتياجات شركات البترول الشخصية و من الممكن على سبيل المثال أن تتضمن خطر الضرر المادي للمنصات و الأنابيب و مسئوليات الطرف الثالث و تغطية توقف الأعمالBusiness Interruption (التي قد تسمى أيضًا فقد الإيرادLoss of Hire في وثائق التأمين البحري) بالإضافة إلى الحرب و الأخطار المماثلة.

أخطار الإنشاء Construction Risks

يتم تغطيةالبرنامج الكامل لتصنيع و تركيب مرافق الحقل بموجب وثيقة تنفذ بواسطة المشغل Operator لحساب كل مشاركيه في المخاطرة Co ventures و كل المقاولين و المقاولين من الباطن.

أخطارالتشغيلOperating Risks

حيث يتم تغطية الكثير من المصالح المؤمن عليها مقدمة حماية لأصول و مسئوليات شركات البترول بموجب الوثيقة الشاملة Package Policy و عادة تتضمن هذه الوثائق خطر التلفيات المادية للأرصفة و الأنابيب المملوكة، تغطية التحكم في البئر و مسئولية الطرف الثالث وتوقف الأعمال التوريدات و المعدات و أخطار الحرب و الأخطار السياسية.

وثائق المقاولون Contractors Policies

حيث يتم تغطية مدى من المصالح المؤمن عليها تسمى التلفيات المادية Physical Damage، المسئوليات و غالبًا ما تتضمن المظلة Umbrella في قسم المسئوليات، فقد الإيراد Loss of Hire بالإضافة إلى الحرب و الأخطار السياسية.

و قد يتكون أسطول المقاول من حفارات بحرية، سفن أوناش ثقيلة Heavy Lift Vessels، سفن زرع أنابيب Pipe laying Vessels أو قاطرات Tugs و سفن إمداد Supply Ships.

و بدون شك فإن الخسائر الأكثر تكرارًا قد حدثت فيما يتعلق بأخطار الإنشاء و الحفر و خصوصًا التحكم في البئر Control of Wellو التلفيات التي قد حدثت للحفارات البحرية أثناء قطرها في المحيطات.

انفجار البئر Blow Out





يحدث انفجار البئر عندما تتحرر الكربوهيدرات من الخزان في نمط خارج السيطرة، و في التاريخ المبكر للحفر البري كان يشار إلى هذه الآبار كآبار متدفقة Gushers أو وحشية Wild، و يمكنها أن تخلق حوادث درامية، حيث من الممكن أن يقابل الغاز المنبعث مصدر للاشتعال بسهولة و ينتج نيران و انفجار، و يحدث الانفجار عندما يصل الحفر إلى منطقة ضغط عالي و عندما لا يتم تنشيط اجراءات التحكم بسرعة أو بطريقة ملائمة.

و يتوزع سائل الحفر (الطفلة) Mud في البئر لمواجهة الضغط الصاعد المبذول بواسطة التكوين Formationو عندما لا يعادل الضغط يمكن حدوث الانفجار بالرغم من أن البئر لديه أجهزة مختلفة مثل مانعات الانفجار Blow out preventers لغلق البئر.

وتعد الانفجارات حوادث خطرة و تحتاج إلى أفراد متخصصين للسيطرة أو حفر بئر إنقاذ لتخفيض الضغط، و تحدث هذه الانفجارات بالرغم من المعايير العالية للأمان التي يتسم بها الحفر البحري، و هي نتيجة ثابتة من الخطأ البشري.

و هناك خطر مصاحب يعرفبالوهاد Cratering و الذي ينتج عندما تؤدي خسارة الضغط من الخزان Reservoir إلى حدوث حفرة حول المنصة متسببة في انهيار جزئي لجسم المنصة.

ويجب أن يأخذ المكتتبين في الحسبان عدد من العوامل في تسعير خطر التحكم في البئر وخاصة عمق البئر لأن الآبار العميقة ترشح خطر أكبر لمواجهة مناطق الضغط العالي و تكلفة أكبر للتحكم.

و المنطقة التي يحفر البئر فيها أيضًا عامل هام بقدر ما يتعلق بالتوصل إلى البنية التحتية التي تستطيع تدعيم اجراءات التحكم.

لقد تقدمت فنيات الحفر الرأسي و أصبح الحفر الرأسي الآن يستكمل بآبار منحرفة Deviated Wells من أجل الوصول إلى الامتداد الخارجي للخزان، و يجب أن يكون المؤمنون على دراية بالعمق الكلي للبئر لتقييم الخطر.

و يتم حساب الأقساط على أساس سعر لكل قدم أو متر حفر في مجموعات تعكس فئات مختلفة للعمق و المناطق الجيولوجية تعكس الزيادة في الخطر في المناطق البحرية الأكثر بعدًا.

و يتم تطبيق أسعار أعلى لحفر أبار استكشافية أو تطويرية، و أسعار أقل للآبار في مرحلة الانتاج أو الغلق Shut in mode.

ونكمل لاحقا بإذن الله

نائب رئيس لجنة البحري بالإتحاد المصري للتأمين

