د.شريف محسن يكتب:إعتبارات الإكتتاب في تأمينات الطاقة البحرية

إن قطاع الطاقة البحرية يعد واحد من أكبر الأخطار الخاصة، فالهيدروكربونات يتم معالجتها في حيز ضيق في مكان بعيد اعتمادًا على مرفق انتاج متعرض لخطر الطقس وأخطار البحار، و الأكثر من ذلك فإن التكنولوجيا مطلوبة لوضع الأبنية الضخمة على قاع البحر، الوصول إلى آبار تحفر على في المياه العميقة على عمق يصل الآلاف من الأمتار تحت سطح البحر، فلا محالة أن تكون فنيات البناء و التركيب قد كانت و لا تزال في صدارة التكنولوجيا.
وعمومًا فإن المكتتب يضع ثقته في التصميم و تكامل الهيكل لمواجهة ظروف العواصف القاسية و اتباع أعراف التشغيل الآمن لتأمين اتباع أعلى معايير لإجراءات التشغيل.
و قد يتكون أسطول المقاول من حفارات بحرية، سفن أوناش ثقيلة Heavy Lift Vessels، سفن زرع أنابيب Pipe laying Vessels أو قاطرات Tugs و سفن إمداد Supply Ships.
يحدث انفجار البئر عندما تتحرر الكربوهيدرات من الخزان في نمط خارج السيطرة، و في التاريخ المبكر للحفر البري كان يشار إلى هذه الآبار كآبار متدفقة Gushers أو وحشية Wild، و يمكنها أن تخلق حوادث درامية، حيث من الممكن أن يقابل الغاز المنبعث مصدر للاشتعال بسهولة و ينتج نيران و انفجار، و يحدث الانفجار عندما يصل الحفر إلى منطقة ضغط عالي و عندما لا يتم تنشيط اجراءات التحكم بسرعة أو بطريقة ملائمة.
لقد تقدمت فنيات الحفر الرأسي و أصبح الحفر الرأسي الآن يستكمل بآبار منحرفة Deviated Wells من أجل الوصول إلى الامتداد الخارجي للخزان، و يجب أن يكون المؤمنون على دراية بالعمق الكلي للبئر لتقييم الخطر.