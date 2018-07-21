د.شريف محسن يكتب:إعتبارات أخري في الإكتتاب بتأمينات الطاقة البحرية

ذكرنا في مقالنا السابق،ان صناعة تأمين الطاقة، تقوم بتقسم الأخطار الي قطاعات، واسلفنا بعضا منها، وذكرنا في مقالنا السابق ، أن قطاع الطاقة البحرية يعد واحد من أكبر الأخطار الخاصة، فالهيدروكربونات يتم معالجتها في حيز ضيق في مكان بعيد اعتمادًا على مرفق انتاج متعرض لخطر الطقس وأخطار البحار، و الأكثر م

ذكرنا في مقالنا السابق،ان صناعة تأمين الطاقة، تقوم بتقسم الأخطار الي قطاعات، واسلفنا بعضا منها، و

ذكرنا في مقالنا السابق ، أن قطاع الطاقة البحرية يعد واحد من أكبر الأخطار الخاصة، فالهيدروكربونات يتم معالجتها في حيز ضيق في مكان بعيد اعتمادًا على مرفق انتاج متعرض لخطر الطقس وأخطار البحار، و الأكثر من ذلك فإن التكنولوجيا مطلوبة لوضع الأبنية الضخمة على قاع البحر، الوصول إلى آبار تحفر على في المياه العميقة على عمق يصل الآلاف من الأمتار تحت سطح البحر، فلا محالة أن تكون فنيات البناء و التركيب قد كانت و لا تزال في صدارة التكنولوجيا.

و أوضحنا ، أن صناعة تأمين الطاقة، تقوم بتقسيم الأخطار الي فئات، ووضحنا بعضا منها، وفي المقال التالي سنوضح فئات أو قطاع أخري لم تذكرها قبلا.



الطقس و البيئةClimate & Environment

عوامل الطقس المحلي و أحوال قاع البعد تعد قضايا هامة، قد عانت الكثيرمن المنصات من بعض المناخات الغير مضيافةمتعرضة إلى أحوال طقس سيئة، و بحر الشمال North Sea بعد واحد من هذه البحار يواجه عواصف قوية متكررة و أمواج شديدة عالية و ضباب كثيف.

و قاع البحر بصفة عامة رملي و يتعرض لظاهرة التقلب Remoulding بواسطة تيارات المدة و الجزر Tidal Currents و العواصف.

و في شرق كندا حيث أنه بالإضافة إلى الطقس المشابه لبحر الشمال يوجد خطر إضافي وهو جبال الثلج Icebergs.

تقع أكبر منصة انتاج ثابتة في العالم (منصة هيبرنيا) Hibernia قبالة Newfoundland و هي مصممة خصيصًا لتشتيت جبال الجليد التي ترحل عبر الشاطئ من Labrador و Greenland، و في بحر Beaufort فقد بنيت الحفارات البحرية فوق جزر من صنع الإنسان Man-made islands من أجل حمايتها من حزم الجليد Pack ice.

وفي أماكن أخرى فقد تكون وسائل الإنتاج عرضة للعواصف المدارية، و منشئات انتاج الغاز و البترول قبالة شمال غرب الجرف القاري في استراليا تقع في منطقة اعصار حلزوني Cyclone zone، بينما تكون المنصات الواقعة في خليج المكسيك تكون عرضة للأعاصير، و هذه العواصف أكثر حدة من العواصف الجوية في بحر الشمال أو شرق كندا.

و من ناحية أخرى فإنه بالرغم من الحدة الكثيفة للطقس و الظروف البيئية فإنه من الممكن القول أن التلفيات الناتجة عن أحوال العواصف ليست بالثقيلة، وهذه شهادة الأمان و المعايير الهندسية المعتمدة من الصناعة.

و بعد المسافة عامل آخر، فبينما العديد من مناطق انتاج البترول و الغاز الناضجة تقع بالقرب من المراكز الصناعية، فتوجد منصات تقع بعيدًا عن المناطق الآهلة بالسكان، و هذا يزيد الخطر لأن المعدات و القوى العاملة اللازمة للإصلاحات سوف تأتي من مسافة كبيرة مما يزيد من تكلفة الاصلاحات.

و الزلازل على نطاق عالمي تعتبر أقل خطرًا، لأنه غالبية التركيبات البحرية لا تقع في أماكن عرضة لنشاط الصفائح التكوينية Tectonic plat activity، و من ناحية أخرى فإن إندونيسيا تعتبر استثناءو يوجد تركيز كبيرللخطر في المياه الاندونيسية، و تبنى المنصات الثابتة لتواجه الحركات الأرضية بالرغم من أنه حتى الان لم يتم تسجيل حالة لرصيف وقع في أو قريب من مركز سطحي للزلزال Epicentre بنسبة كبيرة.

وفيما يتعلق بالصدأ فهو مثل الإجهاد Fatigueتراكمي في أثاره المتلفة، و الصدأ الحاد قد وجه في بحر الشمال و يتم مواجهته عن أنظمة طريق الحماية الكاثودية الكفؤة Efficient Cathodic Protection Systems.

و يستثني المؤمنون الأجزاء التي تتلف مباشرة بواسطة البلى و التآكل Wear & Tear و الصدأ و الأكسدة و التقلب في درجات الحرارة و لكنهم يغطون الأضرار التي قد تحدث للمبنى الناتجة عن هذه الحالات.



الحريق و الانفجار Fire & Explosion

لقد حدثت الكوارث الكبيرة لوحدات الانتاج البحرية نتيجة الحريق و الانفجار، و في المناطق المتعرضة للأحوال الجوية السيئة، فإن وسائل الانتاج البحرية تصمم بحيث تكون مغلقة مما يسيمح بتجمع تسربات الغاز في مساحة محدودة ، و الانفجار التالي في مثل هذه الظروف قد يكون أكثر تدميرًا بالرغم من أن مانعات الانفجار Blast Prevention و التي هي الآن متضمنة في الكثير من التصميمات تخفف من هذا.

و النيران على سطح هذه الوحدات تستمر تغذيتها من قبل الهيدروكربونات Hydrocarbons المتصاعدة من الآبار أو من وسائل الانتاج المرتبطة بها، و بالتالي يجب أن تجهز المنصات بأنظمة غلق Shut down Systems و رشاشات أوتوماتيكية Automatic Sprinklers و لكن في الأحوال الحادة كما حدث في حالة منصة Piper Alpha Platform قد تؤدي إلى سرعة فقد التحكم في أنظمة الآمانSafety System.

إن وجود منتج خفي خطر و تحديدًا الوقود الهيدروكربوني Hydrocarbon Fuels، يستلزم فرض معايير عالية جدًا على شركات البترول التي تدير هذه الوسائل.

إن السيطرة على النيران و الانفجار و تحديد أثارها في مساحات محدودة جدًا يعتمد على فعالية تأكيد الجودة Effectiveness of the quality assurance و أنظمة التحكم و في المقابل عمل أنظمة الحماية و الآمان بشكل جيد، و بالتالي يجب فرض برامج التفتيش و الصيانة بقوة.



التصادم Collisions

هناك حضور دائم لخطر التصادم بواسطة الملاحة العارضة Incidental shipping أو السفن الراسية جنبًا إلى جنب Mooring alongsideمن أجل الأعمال الإضافية على المنصات أو سفن الامداد Supply Ships.

و توجد منطقة اسبتعادExclusion Zoneحول مرافق الانتاج البحرية صممت من أجل تجنب الملاحة التجارية القريبة، و لكن الطقس المناوئ Adverse Weather متضمن الضباب Fog و ضباب البحر Sea mist قد سبب انتهاكات Infringements و في بعض الحالات أدى إلى أضرار مادية لأرجل المنصات، و إذا ما حدث تصادم للرافعات Risersالحاملة للهيدروكربونات فسوف يؤدي ذلك إلى حدث كارثي.

و يعتمد توقع الخسارة أو الضرر للمبنى البحري على حجم السفينة، سرعتها، و طبيعة الحمولة التي تحملها.

و يوجد أيضًا قلق مرتبط بسفن الانتاج و التخزين العائم، ففي حالة الطقس السيئ فإن هذه قد تنفصل Break away عن مرساها و يحتمل أن تتسبب في أضرار لمرافق الحقل المرتبطة به في الجوار.



فشل التصميمDesign Failure

كما ذكر سابقًا، فإن فنيات عمليات الانشاءات دائمًا ما تكون في طليعة التكنولوجيا و في مثل هذه الحالات فيوجد خطر إضافي Enhanced Risk ناتج عن فشل المعدات نتيجة الأخطاء في التصميم و التي لم تلاحظ و لكن يتم التعامل معها أثناء مرحلة الانشاء و الاختبار، و الجزء الذي يفشل لاحقًا قد يؤدي إلى سلسلة من الحوادث ذات أثار كارثية محتملة.

و الأمر نفسه ينطبق فيما يتعلق بمنهج الانشاء، إما من وجهة نظر معايير الصناعة أو عدم ملائمة المواد المستخدمة تؤدي إلى عطل أو فشل يتسبب في خسارة أو تلفيات تبعية مادية.

و عمومًا، فإن غالبية المطالبات في مرحلة الانشاء و التشغيل تنتج من العيوب في التصميم، و المواد أو الصنعة.

و سوف يغطي المؤمنون أثار أو نتائج الأجزاء المعيبة من ناحية الخسارة المادية للممتلكات، و لكن عمومًا لن يقدموا تغطية للأجزاء المعيبة نفسها، ما لم يضار هذا الجزء نفسه.



الأخطار العارضة و الآخرىAccidental And Other Risks

هناك عوامل خطر أخرى متعددة و ربما الغالبية العظمى منها تتعلق بالتلفيات العارضة، فمرافق الانتاج عرضة لنشاط ثابت و الأخطاء البشرية دائمًا ممكنة، و هناك صيانة نشطة و برامج تطوير و من المحتمل عمليات ربط Tie-in لمرافق أخرى.

و من الممكن أن تحدث الحوادث مع شحن و تفريغ الامدادات و المعدات و بعض من عمليات الصيانة الجارية التنفيذ تستلزم أعمال ساخنة Hot works مثل اللحام Welding.

الآبار المحفورة أيضًا تتطلب صيانة و في بعض الحالات عمليات تعميق Deepening Operations، جماعيًا تعرف Workover و الذي يتطلب المزيد من النشاط و المزيد من الخطر.

و هناك مساحات أخرى للخطر مرتبطة بأعمال الأساسات Foundations و مشاكل Issuesمثل الاجهاد Fatigue و الصدأ Corrosion تحدث تدريجيًا، الأسباب مستثناة، ولكن غالبًا ما يطالب المؤمنون بتغطية التلفيات التبعية العارضة الناتجة من هذه الأسباب.