د.شريف محسن يكتب:إعتبارات أخري في الإكتتاب بتأمينات الطاقة البحرية

ذكرنا في مقالنا السابق،ان صناعة تأمين الطاقة، تقوم بتقسم الأخطار الي قطاعات، واسلفنا بعضا منها، و
ذكرنا في مقالنا السابق ، أن قطاع الطاقة البحرية يعد واحد من أكبر الأخطار الخاصة، فالهيدروكربونات يتم معالجتها في حيز ضيق في مكان بعيد اعتمادًا على مرفق انتاج متعرض لخطر الطقس وأخطار البحار، و الأكثر من ذلك فإن التكنولوجيا مطلوبة لوضع الأبنية الضخمة على قاع البحر، الوصول إلى آبار تحفر على في المياه العميقة على عمق يصل الآلاف من الأمتار تحت سطح البحر، فلا محالة أن تكون فنيات البناء و التركيب قد كانت و لا تزال في صدارة التكنولوجيا.
و أوضحنا ، أن صناعة تأمين الطاقة، تقوم بتقسيم الأخطار الي فئات، ووضحنا بعضا منها، وفي المقال التالي سنوضح فئات أو قطاع أخري لم تذكرها قبلا.
الطقس و البيئةClimate & Environment
و يستثني المؤمنون الأجزاء التي تتلف مباشرة بواسطة البلى و التآكل Wear & Tear و الصدأ و الأكسدة و التقلب في درجات الحرارة و لكنهم يغطون الأضرار التي قد تحدث للمبنى الناتجة عن هذه الحالات.
الحريق و الانفجار Fire & Explosion
التصادم Collisions
فشل التصميمDesign Failure
و عمومًا، فإن غالبية المطالبات في مرحلة الانشاء و التشغيل تنتج من العيوب في التصميم، و المواد أو الصنعة.
الأخطار العارضة و الآخرىAccidental And Other Risks
و هناك مساحات أخرى للخطر مرتبطة بأعمال الأساسات Foundations و مشاكل Issuesمثل الاجهاد Fatigue و الصدأ Corrosion تحدث تدريجيًا، الأسباب مستثناة، ولكن غالبًا ما يطالب المؤمنون بتغطية التلفيات التبعية العارضة الناتجة من هذه الأسباب.