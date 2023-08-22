«دِل تكنولوجيز» تطلق استراتيجية «الشريك أولا» لحلول التخزين

أعلنت شركة دِل تكنولوجيز عن إطلاق استراتيجية “الشريك أولاً” في مجال التخزين، حيث سيقود شركاء دِل أكثر من 99% من عملاء دِل والعملاء الحاليين والمحتملين لمبيعات التخزين، وتجمع تلك الاستراتيجية الجديدة بين خبرة الشركاء وخبرة فريق دِل المتميزة وحلول التخزين لديها، بما في ذلك حلول ومنتجات حماية البيانات لتعزيز تجربة العملاء.

واعتبارًا من اليوم، ستقوم دِلبتعويض بائعي دِل بشكل أفضل فيما يتعلق بحلول ومنتجات التخزين من خلال شريك، ومضاعفة مساحة التخزين لحسابات إعادة البيع الخاصة بالشركاء بأربع مرات لتعزيز قدرة تنبؤ التفاعل والمشاركة.

وعلق مايكل دِل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دِل تكنولوجيز قائلًا: “تسعى الشركة إلى توطيد الشراكات دائمًا، وتتميز شركتنا بخبراتها الواسعة في العمل مع العديد من الشركاء لتعزيز التحول الرقمي لعملائنا، وتعمل استراتيجية “الشريك أولاً” لحلول التخزين على تعزيز التزام الشركة نحو شركائنا وتوحيد الصفوف، إضافة بالطبع إلى مزايا وخبرات ومؤهلات موظفينا وحلولنا العالمية.

وأوضح بيل سكانيل، رئيس قسم المبيعات والعمليات العالمية لشركة دِل تكنولوجيز: “إن نموذج الأعمال متعدد القنوات والنظام الداعم للشركاء من أولويات استراتيجية شركة دِل تكنولوجيز للنمو، فستحفز استراتيجية دِل للشركاء في مجال التخزين شركة دِل على العمل بشكل وثيق مع الشركاء لاكتساب مجالات جديدة وتقديم أفضل النتائج للعملاء. فتلك الاستراتيجية تعود بالنفع على الطرفين، العملاء والشركاء.

وعلقت رولا داغر، رئيسة قنوات التوزيع لشركة دِل تكنولوجيز إن شركة دِل هي الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التخزين وتقدم أفضل خدمة لعملائنا في عالمنا المتمحور حول البيانات، وعبر هذه الاستراتيجية، يمكننا تحقيق أفضل النتائج بأسرع الطرق من خلال توطيد التعاون مع شركائنا.

كما تؤكد هذه الاستراتيجية التي سيقود من خلالها شركاء دِل 99 في المائة من عملائنا الحاليين والمحتملين، على أهمية قنوات التوزيع لدى الشركة.

قال كمال عثمان، مدير أول لقنوات التوزيع لشركة دِل تكنولوجيز بمنطقة السعودية ومصر وليبيا وبلاد الشام: “تعد هذه الاستراتيجية في مجال التخزين، بما في ذلك حلول حماية البيانات، تغيير جذري في استراتيجية دِل للوصول إلى السوق والمصممة لدعم نمو التخزين المستمر في مصر والعالم بأسره من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا، سنحقق المزيد من الأرباح وأفضل النتائج على الإطلاق.