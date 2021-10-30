دِل تكنولوجيز تستعرض مُسرّعات التحول الرقمي في معرض كايرو آي سي تي

تستعرض شركة دِل تكنولوجيز وشركاؤها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياCairo ICT 2021 ،حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستقبلية والآمنة التي تتسم بالمرونة وبقدرتها على تمكين المنظمات الإقليمية من تبني التحولات السوق في ظل اقتصاد قائم على البيانات.. ومن جانبه قال…

تستعرض شركة دِل تكنولوجيز وشركاؤها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياCairo ICT 2021 ،حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستقبلية والآمنة التي تتسم بالمرونة وبقدرتها على تمكين المنظمات الإقليمية من تبني التحولات السوق في ظل اقتصاد قائم على البيانات..

ومن جانبه قال طارق هيبة، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز فى مصر: “تعمل التكنولوجيا على تمكين سبل جديدة للعيش والتعلم والعمل من أي مكان وفي أي وقت ونحن ملتزمون بجعل التحولات الرقمية حقيقية بالنسبة للمؤسسات على مستوى الدولة، وبصفتنا مستشارًا موثوقًا لعملائنا وشركائنا فإننا نركز على المساعدة في رسم خارطة طريق رقمية ناجحة. وإلى جانب المبادرات الرقمية الوطنية المختلفة، نساعد في إطلاق إمكانات التقنيات الرقمية لدفع القيمة ونمو الأعمال التجارية على المدى الطويل”.

وخلال المعرض، سيعرض شركاء دِل تكنولوجيز مجموعة حلول البنية التحتية الشاملة للشركة والتي تغطي السحابة المتعددة وأماكن العمل الرقمية والبيانات وإنترنت الأشياء والأمن الذكي، بدءًا من الجهاز إلى الشبكة السحابية وصولاً إلى التكنولوجيا الطرفية، وتعد الحلول جزءًا من استراتيجية دِل تكنولوجيز لتقديم تقنيات متكاملة تمامًا تتيح إدارة الأعمال وأعباء العمل بسلاسة، كما ستعقد دِل تكنولوجيز أيضًا ورش عمل وجلسات فرعية حول إنترنت الأشياء والتخزين والشبكات وإدارة البيانات، بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل كبار خبراء المنتجات رؤى حول كيف يمكن لأفضل التقنيات أن تدعم الشركات لتسريع رحلات التحول الخاصة بهم وبناء بنى تحتية مرنة.

وأضاف طارق: ” إن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT هو منصتنا المفضلة لقيادة الحوار على مستوى القطاع ومشاركة الأفكار وأفضل الممارسات، كما وإننا نتطلع إلى التواصل مع عملائنا وشركائنا في دورة هذا العام”.