اتصالات وتكنولوجيا

دِل تكنولوجيز تستعرض مُسرّعات التحول الرقمي في معرض كايرو آي سي تي

تستعرض شركة دِل تكنولوجيز وشركاؤها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياCairo ICT 2021 ،حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستقبلية والآمنة التي تتسم بالمرونة وبقدرتها على تمكين المنظمات الإقليمية من تبني التحولات السوق في ظل اقتصاد قائم على البيانات.. ومن جانبه قال…

المال - خاص 10:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21 10:31 م, السبت, 30 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعرض شركة دِل تكنولوجيز وشركاؤها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجياCairo ICT 2021 ،حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المستقبلية والآمنة التي تتسم بالمرونة وبقدرتها على تمكين المنظمات الإقليمية من تبني التحولات السوق في ظل اقتصاد قائم على البيانات..

ومن جانبه قال طارق هيبة، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز فى مصر: “تعمل التكنولوجيا على تمكين سبل جديدة للعيش والتعلم والعمل من أي مكان وفي أي وقت ونحن ملتزمون بجعل التحولات الرقمية حقيقية بالنسبة للمؤسسات على مستوى الدولة، وبصفتنا مستشارًا موثوقًا لعملائنا وشركائنا فإننا نركز على المساعدة في رسم خارطة طريق رقمية ناجحة. وإلى جانب المبادرات الرقمية الوطنية المختلفة، نساعد في إطلاق إمكانات التقنيات الرقمية لدفع القيمة ونمو الأعمال التجارية على المدى الطويل”.

اقرأ أيضا  «هونر» تطلق أول هاتف لتصوير الفيديوهات القصيرة .. تعرف على السعر والمواصفات

وخلال المعرض، سيعرض شركاء دِل تكنولوجيز مجموعة حلول البنية التحتية الشاملة للشركة والتي تغطي السحابة المتعددة وأماكن العمل الرقمية والبيانات وإنترنت الأشياء والأمن الذكي، بدءًا من الجهاز إلى الشبكة السحابية وصولاً إلى التكنولوجيا الطرفية، وتعد الحلول جزءًا من استراتيجية دِل تكنولوجيز لتقديم تقنيات متكاملة تمامًا تتيح إدارة الأعمال وأعباء العمل بسلاسة، كما ستعقد دِل تكنولوجيز أيضًا ورش عمل وجلسات فرعية حول إنترنت الأشياء والتخزين والشبكات وإدارة البيانات، بالإضافة إلى ذلك، سيتبادل كبار خبراء المنتجات رؤى حول كيف يمكن لأفضل التقنيات أن تدعم الشركات لتسريع رحلات التحول الخاصة بهم وبناء بنى تحتية مرنة.

اقرأ أيضا  «لابس» تعلن المشاركة في برنامج YPP لتدريب الشباب في مصر والسودان

وأضاف طارق: ” إن معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT هو منصتنا المفضلة لقيادة الحوار على مستوى القطاع ومشاركة الأفكار وأفضل الممارسات، كما وإننا نتطلع إلى التواصل مع عملائنا وشركائنا في دورة هذا العام”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«إل جي» تطلق مسابقة للألعاب الإلكترونية على مدار شهر

المال - خاص 7:44 م, السبت, 30 أكتوبر 21

أسامة كمال : إتاحة شاشات عرض لقياس عدد زوار «كايرو آى سي تي».. ومخاطبة وزارة الاتصالات للمشاركة

محمود جمال 6:19 م, السبت, 30 أكتوبر 21

أسامة كمال : افتتاح أول طريق فى مصر بنظام ITS خلال كايرو آى سي تي

محمود جمال 6:18 م, السبت, 30 أكتوبر 21

«ميتا» تتسبب في خسائر 10 مليارات دولار لشركة فيسبوك

خالد بدر الدين 1:46 م, السبت, 30 أكتوبر 21

أورنج مصر تسجل 4.7 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الثالث

محمود جمال 9:45 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

بعد تصويت «الشيوخ» الأمريكى.. «هواوى» ممنوعة من الحصول على تراخيص جديدة للمعدات

أحمد فراج 11:44 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21