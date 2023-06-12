«دي دي» مصر تطلق خدمات النقل الذكي في دمياط

أعلنت شركة دي دي مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول بإطلاق خدماتها في محافظة دمياط استعدادا للانطلاق في عدد من المحافظات الأخرى، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

تم اختيار دمياط كأول محافظة في التوسعة نظرا لموقعها الجغرافي على طول نهر النيل وقربها من المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية مما يجعلها هدفًا جاذبًا للتوسع والانطلاق في عدد من المدن الأخرى داخل مصر وتوسيع قاعدة العملاء.

وقال يوان هاو صن، المدير العام لشركة دي دي مصر: “اختيار شركة دي دي لمحافظة دمياط جاء لتمتعها بطلب كبير على خدمات النقل نظرًا لحجم سكانها وأنشطتها الاقتصادية التي تشهد تناميا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات مثل التصنيع والمنسوجات وصناعة الأثاث وهو ما تطلب بدوره زيادة في احتياجات التنقل لسكان المحافظة.”

وأضاف يوان هاو صن “شركة دي دي مصر تستهدف زيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير نظرا للتنامي الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات والذي انعكس على تزايد حركة التنقل بشكل حيوي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركة لطرح خدماتها المتميزة في العديد من المدن والمناطق المصرية للتوسع في قاعدة عملائها”.

وتقدم شركة دي دي مصر عددا من الحوافز والمميزات للشركاء السائقين في المحافظة، مثل الإعفاء المؤقت من رسوم الخدمة والدخل المضمون للسائقين سواء بدوام جزئي أو كامل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائقين كسب أرباح إضافية عند إحالة ركاب آخرين للانضمام إلى منصة دي دي من خلال رمز الإحالة الخاص بهم كجزء من نهجهم الذي يركز على السائق. وأيضا تتضمن رحلة أولى مجانية للمسافرين حتى 40 جنيه مصري وخصومات أخرى على الرحلات التالية، فضلا عن إمكانية الحصول على المزيد من الخصومات عند دعوة العملاء أصدقائهم للانضمام للتطبيق.

الجدير بالجدير بالذكر أن شركة دي دي تقدم خدماتها لـ 587 مليون مستخدم و23 مليون سائق سنويا في 16 دولة، ومنذ انطلاق خدمات دي دي في محافظتي القاهرة والإسكندرية (وصلني، فليكس) والدراجات النارية (طيران). انضم أكثر من 7 ملايين مستخدم لمنصة الشركة بما في ذلك الركاب والشركاء السائقين.