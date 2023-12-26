«دي دي مصر» تتعاون مع «مصر الخير» في تعبئة وتغليف مساعدات إنسانية للأسر الأولى بالرعاية 

أعلنت شركة دي دي مصر، المتخصصة في حلول النقل الذكي، عن مشاركتها في تعبئة وتغليف المساعدات التي تقدمها مؤسسة مصر الخير.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة المتبعة لتعزيز دورها البارز في دعم وتنمية المجتمع المصري وفي إطار سعي الشركة لاستكمال دورها الريادي في دعم مؤسسة مصر الخير، حيث سبق وأن قدمت شركة دي دي مصر 100,000 رحلة مجانية لموظفي ومتطوعي المؤسسة تقديراً لجهودهم المتواصلة على مدار السنوات الماضية.

وأكدت شركة دي دي مصر من خلال هذه المبادرات التزامها تجاه المجتمع المصري ودورها الفعال في، كما تعكس الشراكة القوية والعمل الجماعي بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق الخير والتنمية في مصر.

وصرح محمد حلمى، مدير الشؤون الخارجية في شركة دي دي مصر: “إن مشاركة موظفي الشركة في تغليف وتعبئة المساعدات التي توزعها مؤسسة مصر الخير تعكس إيماننا بأهمية المسؤولية المجتمعية، وتؤكد على رؤيتنا المستقبلية للتوسع في تحقيق التنمية في المجتمعات التي نعمل بها.”

وأضاف: “يأتي اختيار مؤسسة مصر الخير باعتبارها واحدة من أكبر وأبرز مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا هاما في تحسين حياة المواطنين، حيث تتميز بأنشطتها الفعالة والمؤثرة في جميع أنحاء البلاد، ولذلك، فإن قرار شركة دي دي مصر بالمشاركة يسلط الضوء على تقديرها لجهود المؤسسة ودورها الريادي في بناء المجتمع، كما توجه الشركة رسالة هامة بدعمها للقضايا الإنسانية وتقديرها للجهود المبذولة في تعزيز بناء الإنسان.”

قالت أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة “مصر الخير” أن “هذه الشراكة تأتي في إطار خدمة المجتمع المصري، مؤكدة ترحيبها بانضمام شركة دي دي إلى قائمة شركاء النجاح لمؤسسة مصر الخير بما لها من باع طويل في الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية لكافة المستحقين مشيرة إلى أن الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص تؤكد حرص الجميع على تنمية المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

“وأشارت مبدى إلى أنها تتمنى أن تستمر الشراكة مع شركة دي دي إلى أبعد نقطة لتحقيق التنمية في العديد من قطاعات العمل داخل مؤسسة مصر الخير لخدمة المزيد من المستحقين.

وتُعَدُّ مؤسسة مصر الخير ركيزة أساسية ودافعًا رئيسيًا للعطاء في مصر، حيث تتجلى منها روح الإحسان وخدمة المجتمع بشكل بارز.

ومن خلال مبادراتها المتعددة، عملت المؤسسة باستمرار على تعزيز التغيير الإيجابي وتحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والاهتمام الاجتماعي. باستغلال مزيج من الخبرات المحلية والشراكات الاستراتيجية والفهم العميق لاحتياجات المجتمع، أظهرت مؤسسة مصر الخير نفسها كقوة تحول فاعلة، تلامس حياة عدد لا يُحصى من الأفراد وتسهم بشكل هام في تحسين المجتمع المصري.