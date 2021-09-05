«دي دي» للنقل الذكي تطلق خدماتها رسميا في الإسكندرية 13 سبتمبر

بدأت في تسجيل كباتن على منصتها منذ 4 يوليو الماضي

تعتزم شركة دي دي ، الصينية لطلب خدمات النقل الذكي، إطلاق خدماتها رسميًا في منطقة الشرق الأوسط وبدء تقديم خدمات “وصلني” و”وصلني بلس” دي دي إكسبرس في مدينة الإسكندرية بمصر في 13 سبتمبر 2021.

وتقوم منصة دي دي بربط السائقين (الكباتن) بالمستخدمين (الركاب) للوصول إلى وجهتهم من خلال رحلات مريحة وتجربة تنقل سلسة.

وتهدف دي دي إلى أن تتصدر مشهد خدمات التنقل الذكي في أسواق المنطقة عبر إطلاق خدماتها في الإسكندرية بعروض تنافسية يستفيد منها المستخدمون والركاب والسائقون على حدٍ سواء.

ولتوفير الحد الأقصى من الراحة، ستحتفل منصة دي دي ببدء أعمالها في مصر بعروض كبيرة تروج لخدمات المنصة وتؤكد للمستخدمين أنها تقدم إمكانية السفر والتنقل بأمان ودون تحمل المزيد من النفقات، كما تسعى إلى مساعدة الكباتن في الحصول على أرباح بشكل أفضل وتجربة أكثر أمانًا.

وأعرب “لين ما”، المدير العام لشركة دي دي لإفريقيا، أن مصر تعتبر سوقًا ضخمًا يعج بفرص كبيرة لشركات التكنولوجيا مثل دي دي، كما أن انطلاق خدمات دي دي في الإسكندرية يُسلط الضوء على بدء عمليات المنصة في مصر.

وأكد لين أن التزام شركة دي دي على المدى القريب يتمثل في تعديل وتحسين وتعزيز المنصة بشكل يومي وفقًا للواقع المحلي، لكل من الركاب والسائقين، والعمل الجاد للوصول إلى جميع المدن التي يحتاج الأشخاص فيها إلى بدائل ورواد أعمال أكثر لتنقل أفضل.

وصرح “لين ما” قائلًا: “إن إطلاق خدمتنا هو نتاج فترة تحضير طويلة بقيادة فريق عملنا المحلي، وبعد عملية تسجيل السائقين الناجحة في الإسكندرية، والتي أظهرت لنا أن الناس يريدون اختيارات أكثر وأفضل للتنقل في مصر”.

ويعتبر الأمان والسلامة على قائمة أولويات شركة دي دي والسبب الرئيسي وراء نجاح عملياتها في مناطق مختلفة.

وتهدف دي دي من خلال سجلها الحافل وتقنياتها المبتكرة إلى أن تصبح الاختيار الأكثر أمانًا لمن يحتاج إلى التنقل في جميع أنحاء المدن المصرية، وكذلك لرواد الأعمال.

ونظرًا لالتزام الشركة بعوامل الأمان والسلامة، توفر أدوات دي دي المبتكرة والمتطورة ما يلي:

– فريق استجابة لحالات الطوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

– أنظمة المراقبة أثناء الرحلة

– منصة خدمة عملاء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للركاب والسائقين

– زر مخصص للطوارئ ونداء الاستغاثة متاح على التطبيق للركاب والسائقين

– جهات اتصال موثوقة وخاصية مشاركة الرحلة

– توافر معلومات الراكب والسائق والسيارة لكل رحلة

– نظام التعرف على الوجه للسائقين

– أدوات وميزات أكثر على تطبيق دي دي



وإضافة إلى ذلك، من أول رحلة في الإسكندرية في 13 سبتمبر، ستكون جميع الرحلات مع دي دي بتأمين يغطي المستخدمين والسائقين.

تفتتح دي دي التسجيل المبكر للسائقين بدءًا من 4 يوليو من خلال تطبيق دي دي كابتن DiDi Captain المتاح على الأجهزة التي تعمل بنظم التشغيل آي أو إس iOS وآندرويد Android. وتطبيق دي دي للمستخدمين مُتاح أيضًا في متاجر التطبيقات المختلفة.