«دي دي» لخدمات النقل الذكي تبدأ عملها رسميا في مصر من الإسكندرية

أعلنت شركة دي دي المتخصصة في خدمات النقل الذكي، اليوم الأحد، عن فتح باب التسجيل على تطبيق “دي دي” كابتن لشركائها من الكباتن، قبل إطلاق الخدمة رسميًا في الإسكندرية، وتحرص شركة “دي دي” الرائدة عالميًا في حجز سيارات الأجرة، على توفير فرص عمل مربحة لشركائها من الكباتن في الإسكندرية، والوصول إلى رحلة آمنة وتجربة مريحة.

عند تحميل تطبيق “دي دي” كابتن المتاح حاليًا لكل من أجهزة iOS وAndroid، سيمنح الكابتن فرصة للتسجيل المبكر، واستكشاف التطبيق، والاستفادة من الخصومات والصفقات. وسيتمتع الكباتن الذين يشتركون في برنامج دي دي مبكرًا بحزمة ترحيب حصرية بقيمة 150 جنيهًا مصريًا لإكمال الرحلات العشر الأولى (في غضون 7 أيام من بدء القيادة مع دي دي) ورسوم خدمة بنسبة 0% للأسابيع الأربعة الأولى بعد الإطلاق.

ومع هذا الإعلان، تلتزم “دي دي” تجاه شركائها الكباتن الذين يتعاونون معها، بأنها ستركز على كسب ثقتهم ومساعدتهم على الاستفادة من هذه التجربة قدر الإمكان وتحقيق فرص مميزة لزيادة الدخل. وتلتزم الشركة بالحصول على رسوم خدمة تنافسية للغاية بعد نسبة 0% الأولية للترويج لمدة 28 يومًا وتقديم حوافز كبيرة لكل من الكباتن والمستخدمين أو الركاب، وتؤكد على أن الخصومات والعروض الترويجية لا تؤثر على أرباح السائق (الكابتن) لأن دي دي ستغطي التكلفة الكاملة لهذه العروض.

وتعليقًا على بدء عمليات الشركة بجمهورية مصر العربية، صرح المدير العام لشركة “دي دي” لإفريقيا، لين ما، قائلاً: “تعد مصر سوقًا مهمة وكبيرلشركة دي دي، ونحن نتطلع بشدة إلى إطلاق خدماتنا رسميًا قريبًا في الإسكندرية ونؤكد دائمًا على أن نجاحنا ينبع من التزامنا تجاه شركائنا الكباتن ومستخدمي الخدمة، ومن خلال الثقة التي تتطور معهم عبر تجاربهم اليومية وتوفير عنصر الأمان لكليهما على مدار الرحلة، ولهذا السبب استثمرنا في نظام أمان على مستوى عالمي لكل من الكابتن والراكب على حد سواء”.

بالإضافة إلى هذه المزايا، يعمل فريقنا المحلي في مصر بلا كلل حتى يتسنى لشركائنا من الكباتن والركاب الحصول على رحلة آمنة ومريحة للطرفين حيث إن دي دي وفرت كل متطلبات الأمان لضمان السلامة في جميع الأوقات و تشمل معايير السلامة المبتكرة لشركة دي دي ما يلي:

مشاركة الرحلة مع جهات الاتصال للركاب والكابتن

زر طوارئ (SOS) للركاب والكابتن مرتبط بالشرطة

توفير الخط الساخن لسلامة الكباتن والركاب دعمًا للاستجابة وبشكل متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

توفير خاصية “إلغاء التوافق أو Unmatch” لكل من الراكب مع الكابتن والكابتن مع الراكب

أرقام سرية خاصة (مخفية) تظهر للشركاء مع تسهيل الاتصال من خلال التطبيق

اعتبارًا من 4 يوليو، يمكن للكباتن التسجيل المبكر في تطبيق دي دي كابتن المتاح على كل من أجهزة iOS وAndroid. وسيحصل الكباتن الذين يسجلون مبكرًا في الإسكندرية على جميع المزايا والعروض الترويجية. سيتوفر التطبيق للركاب قريبًا أيضًا على كلا النظامين الأساسيين. ستكون الإسكندرية أول مدينة في مصر والشرق الأوسط يتم بها إطلاق خدمة دي دي.