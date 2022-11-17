«دي بي ورلد العالمية» تحول أسطولها للعمل بالطاقة الكهربائية

أكدت شركة دي بي ورلد السخنة، المشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار دعمها للتحول إلى الأخضر واستدامة أعمالها، من خلال المشاركة في مبادرة “تحدي الشحن الأخضر”، في إطار الاستراتيجية العامة لمجموعة دي بي ورلد العالمية، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27).

وأعلنت الشركة أن دي بي ورلد العالمية تتجه إلى تحويل أسطول المجموعة حول العالم، من الاعتماد على الديزل إلى الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى استكشاف أنواع من الوقود البديل للحفاظ على بيئة أكثر استدامة.

ومن جانبه قال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لـ”دي بي ورلد” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “نحن سعداء بتعاوننا مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى رأسها وليد جمال الدين، لما يبذلونه من جهد كبير في توفير بيئة أعمال مميزة، ونحن بالفعل نعتبر أنفسنا شركاء في التنمية وتحقيق ما تستهدفه الهيئة”.

كما أننا نعمل جاهدين على تنفيذ خطتنا الاستراتيجية للاستدامة (عالمنا مستقبلنا) التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة، بأن نكون شركة محايدة الكربون بحلول 2040، وتحقيق معدل صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأشار المدير التنفيذي والمدير العام لـ “دي بي ورلد” في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أن المحطات التي تعمل بها دي بي ورلد بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجية رفع معايير الكفاءة، واستخدام المعدات بالطاقة الكهربائية، وتوفير الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، وتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

شارك وفد رفيع المستوى من قيادات دي بي ورلد السخنة، في عدد من الجلسات والمناقشات الهامة التي تمت على هامش مؤتمر COP27 بالمنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء التابعة للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها دي بي ورلد لجعل بيئة العمل أكثر استدامة، بالإضافة إلى عرض خطتها لتحقيق الاستدامة خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تواجدت دي بي ورلد السخنة بجناح عرض كأحد شركاء النجاح بجناح عرض الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقاعة C2، وهو الجناح الذي شهد إقبالا كبيرا واهتمامًا واسعاً من المشاركين والزوار على حد سواء.

وناقشت دي بي ورلد خلال جلسة “تعزيز سبل النقل البحري الأخضر” سبل تعزيز النقل البحري والتحول إلى الأخضر من خلال إمداد قطاع النقل البحري بالوقود الأخضر واستخدامه في النقل البحري وتزويد الخطوط الملاحية الكبرى بالسفن الحديثة المزودة بالوقود الأخضر متمثل في الهيدروجين الأخضر.

كما حضرت دي بي ورلد العرض التقديمي للهيئة العامة لتنمية قناة السويس الذي قامت به لعرض الفرص الاستثمارية والحوافز التي تمنحها الهيئة مستثمريها، إضافة إلى القطاعات الصناعية المختلفة التي تستهدف الهيئة توطينها داخل مناطقها الصناعية الأربعة، والتي تخدمها الستة موانئ التابعة لها.

جدير بالذكر أن خطة دي بي ورلد عالمنا مستقبلنا تعمل باستخدام أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة لجعل أنشطة التشغيل للمجموعة أكثر استدامة، كما تستهدف الاستراتيجية التحول الجذري في كيفية استجابة الأعمال التجارية بوجه عام والخدمات اللوجستية بوجه خاص للتحديات الهائلة المتعلقة بتغير المناخ.