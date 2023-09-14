«دي بي ورلد» السخنة تعلن عن تخرج الدفعة الثالثة من برنامجها التدريبي

أعلنت “دي بي ورلد” السخنة، المُشغل لميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاحها في إتمام النسخة الثالثة من برنامجها التدريبي “GROW” الذي ضم 12 شابًا من خريجي الجامعات المصرية.

وركّز على تنمية مهاراتهم وتطويرها واستكمال تدريبهم الداخلي بمحطة ميناء العين السخنة متعددة الأغراض التابعة لشركة دي بي ورلد السخنة.

ويمثل البرنامج جزءا من التزام مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بالمساهمة في تنمية قدرات المواطنين في المجتمعات التي تعمل فيها، وتسريع نمو الخريجين المحليين الشباب من ذوي الإمكانيات العالية من خلال تزويدهم بتدريب متقدم وخبرات عملية، وكذلك تمكين السخنة من بناء تجمع للمواهب من قادة المستقبل في كافة جوانب الأعمال التي تستخدمها داخل الميناء.

قال أورس مول، المدير العام لشركة دي بي ورلد –مصر”: تعمل دي بي ورلد السخنة على توفير فرص التعلم والتطوير المستمر في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال توفير فرص للشباب المجتمعات التي نعمل فيها، وقد زودهم البرنامج بالمهارات والخبرات الحيوية، التي تساعدهم في الجوانب المختلفة للقطاع اللوجستي الذي يحقق نمواً لافتاً في مصر، كما نتقدم بالتهنئة لهم ونعرب عن امتناننا لجميع الموجهين والمشرفين والفرق التي لعبت دورًا في تنمية قدرات المنتسبين للبرنامج”.

وقال أحمد حمودة، أحد متدربي البرنامج، وهو مسؤول الموارد البشرية حالياً: “ساهم البرنامج في تشكيل رحلتي الشخصية والمهنية من خلال التدريب المتخصص والالتزام بهذا البرنامج التدريبي، حيث نمت مهاراتي وتعززت قدراتي المهنية، وأنا على أتم الاستعداد للتعامل مع جميع التحديات والتغلب على العوائق”.

شارك في برنامج “GROW” منذ إطلاقه بمصر عام 2018، أكثر من 30 خريجًا يساهمون الآن في قطاع الخدمات اللوجستية في مصر، إضافة لبرنامج “GROW” التدريبي تقدم دي بي ورلد السخنة أيضا فرصًا للطلاب الجامعيين للتدريب المهني.