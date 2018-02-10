دي بروين يواصل توهجه مع السيتي متفوقا علي ميسي

علي المصريواصل ‏كيفن دي بروين لاعب مانسشتر سيتي، لمعانه في سماء الدوري اﻹنجليزي الممتاز، منذ رحيله عن تشيلسي في أغسطس 2012 إلي فيردر بريمن اﻷلماني، بعدما أصبح هو الأكثر صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبري برصيد 77 أسيست، بفارق أسيست واحد عن اﻷرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة اﻹسبا

علي المصري

واصل ‏كيفن دي بروين لاعب مانسشتر سيتي، لمعانه في سماء الدوري اﻹنجليزي الممتاز، منذ رحيله عن تشيلسي في أغسطس 2012 إلي فيردر بريمن اﻷلماني، بعدما أصبح هو الأكثر صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبري برصيد 77 أسيست، بفارق أسيست واحد عن اﻷرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة اﻹسباني.

وأصبح ‏دي بروين أول لاعب يصنع 3 أهداف في لقاء واحد لمانشستر سيتي في البريمييرليج، بعدما فعلها الفرنسي سمير نصري ضد توتنهام هونسبير في 2011.

ويحتاج الدولي البلجيكي صاحب ال 14 أسيست هذا الموسم، إلى 7 أسيست لكسر الرقم التاريخي للفرنسي تيري هنري أسطورة آرسنال، الذي قام بصناعة 20 أسيست في موسم واحد .