«دي ام جي»تطلق جائزة للتميز في قطاع التشييد والبناء في مصر

أعلنت شركة دي إم جي إيفنتس dmg events لتنظيم المؤتمرات إطلاق جوائز بيج 5 للتأثير The Big 5 Egypt Impact Awards، المقرر الإعلان عن الفائزين بها رسمياً في ٢٧ يونيو ٢٠٢١ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات على هامش معرض بيج 5 مصر للبناء The Big 5 Construct Egypt.

ويتم خلال الحفل تقديم جوائز بيج 5 مصر للتأثير The Big 5 Egypt Impact Awards للأفراد والمنظمات والمشاريع التي تقود التنمية المستدامة والابتكار والتحول في صناعة التشييد والبناء المزدهرة في مصر.

وقال محمد كازي نائب رئيس دي إم جي إيفنتس dmg events قائلاً: “يسعدني أن أبلغكم أنه في نسختها الأولى تلقت جوائز بيج 5 مصر للتأثير The Big 5 Egypt Impact Awards مشاركات من أكثر من 50 شركة معمارية وهندسية وإنشائية رائدة تعمل في جميع أنحاء مصر.

“التشييد والبناء” في مصر الأفضل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعقود مسندة بلغت 15 مليار دولار خلال 2020

وأشار بأن قطاع التشييد في مصر احتل الريادة كأفضل القطاعات أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعقود تبلغ قيمتها 15 مليار دولار عام 2020 على الرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ونحن متحمسون للاحتفاء بالشركات والأفراد الذين يقفون وراء هذه الصلابة المتميزة.”

وشارك مات دوران، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشارترد للبناء (CIOB) وأحد أعضاء لجنة التحكيم من خلال هذه الرسالة: “أقدم خالص التهاني إلى المتأهلين لجوائز بيج 5 مصر للتأثير The Big 5 Egypt Impact Awards الذين أظهروا أمثلة رائعة في التعاون والابتكار في الصناعة، مع تقديم عروض تعكس تركيزاً قوياً على الرقمنة والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى سجل رائع ومتنوع من المشاريع في مصر.”

وقال أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز بيج 5 مصر للتأثير Big 5 Egypt Impact Awards The خلال حفل مباشر يوم الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات (CICC).

يذكر أن تنظيم هذه الاحتفالية تتم من قبل شركة دي إم جي إيفنتس dmg events، برعاية حسن علام القابضة و شركة المقاولون العرب و سيمنز مصر.