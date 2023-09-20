«دي إم زي - القاهرة» تُطلق الدورة الثالثة لبرنامجها قريبًا

تستعد حاضنة الأعمال “دي إم زي – القاهرة” لإطلاق الدور الثالثة من برنامجها، والذي سيتم بالإعلان عن مواعيد التقديم فيه قريباً.

وجاء ذلك عقب إطلاقها – اليوم الأربعاء – للنسخة الثانية من فعالية يوم تقديم العروض “Demo Day”، الذي يتم تنظيمه سنوياً لتسليط الضوء علي نظام الإبتكار بالمنطقة، وعرضت خلاله 10 كيانات ناشئة حلولها للمستثمرين ورواد التكنولوجيا وممثلي مجتمع الشركات الناشئة.

وتمثل بذلك “دي إم زي – القاهرة” منصة لتمكين الشركات الناشئة المشاركة في برامجها من عرض أفكارهم أمام كلا من المستثمرين، والرعاة، والشركاء، وأيضًا العملاء المحتملين، وهو ما يساعد تلك الكيانات ويوفر لها فرص الانتشار التي تحتاجها للمضي قدمًا في مسيرتها.

وضمت الفاعلية العديد من الشركات الناشئة الابتكارية التي تمكنت من إكمال الدورة الثانية من حاضنة الأعمال “دي إم زي – القاهرة”، والتي تضم بداخلها برنامجين هما “FinTech Bootcamp” المدعوم من البنك المصري لتنمية الصادرات، والبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق” بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

“FinTech Bootcamp” يوفر خصومات بأكثر من 470 ألف دولار عبر 80 شريك

ويركز برنامج “FinTech Bootcamp” علي عقد الشراكات بين كيانات التكنولوجيا المالية ومنظومة البنك، وقد تم تنفيذه علي مدار 6 أسابيع تمكنت خلالها الشركات الناشئة المشاركة به من الحصول علي امتيازات، وخصومات حصرية تبلغ قيمتها أكثر من 470 ألف دولار أمريكي من أكثر من 80 شريك عن طريق شبكة “دي إم زي” الواسعة، هذا إلي جانب تقديم الإرشاد والتوجيه عبر مجموعة متنوعة من خبراء الأعمال والاستراتيجيين، بما فيهم مختصين من البنك المصري لتنمية الصادرات.

مليون جنيه … قيمى الامتيازات المقدمة عبر برنامج “انطلاق”

في حين أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق” يقدم للشركات الناشئة المنضمة إليه كافة أوجه الدعم الفني والمالي، ويستمر لمدة تصل إلي 8 أشهر تقدم خلالها كذلك فرصة لتلك الكيانات للتشبيك مع مجتمع ريادة الأعمال والمستثمرين، كما توفر لهن الوصول للنظام البيئي لنظيرتها في أمريكا الشمالية عبر “دي إم زي”، هذا إلي جانب عدد من الامتيازات الأخري التي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

وقامت الدكتورة هادية حمدي، نائب الرئيس للمبادرات الاستراتيجية والتطوير الأكاديمي في “دي إم زي – القاهرة”، علي هامش الفعالية – بالثناء علي التطور الذي حققته الشركات الناشئة، مؤمنة بدورها لدفع عجلة الابتكار لبناء المستقبل، هذا إلي جانب الدور الذي يجب أن يتم القيام به من جانبهم لدعم تطورها لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن فاعلية تقديم العروض “Demo Day” ستسلط الضوء علي الرحلة التي خاضتها الشركات الناشئة للنمو والتطور، إذ أن تجارب تلك الكيانات تعكس إمكانياتها الكبيرة نحو التوسع في مشهد ريادة الأعمال في مصر.

وفي السياق ذاته، قال الدكنور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر، أنهم حريصون علي تعميق أواصر التعاون مع شراكئهم بما فيهم برنامج حاضنات الأعمال “إنطلاق” التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنك المصري لتنمية الصادرات أيضًا، وذلك في سبيل العمل معًا لتنمية الأعمال التجارية، وتحقيق تحول حقيقي في صناعة التكنولوجيا في مصر.

جدير بالذكر، أن حاضنة الأعمال “دي إم زي – القاهرة” تُمثل شراكة بين الجامعات الكندية في مصر و “دي إم زي” حاضنة التكنولوجيا الرائدة في العالم، وتعمل علي توفير الموارد المتطورة، والإرشاد اللازم، بالإضافة لشبكة من الشراكات المتعددة أمام الشركات الناشئة في مصر.