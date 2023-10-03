«دي إم زي – القاهرة» تنظم فعالية لاستعراض الشركات الناشئة لأعمالها المبتكرة

أعلنت حاضنة الأعمال «دي إم زي – القاهرة» اتنهاء تنظيم فعالية تقديم العروض (Demo Day) 2023 لاستعراض الشركات الناشئة في مصر لنماذج أعمالها المبتكرة المقامة في مساحة Founders Spaces بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وتابعت: إن الفعالية كانت بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية -انطلاق- التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وFinTech Bootcamp المدعوم من البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank).

5 شركات تفوز بجوائز فعالية دي إم زي

وفازت 5 شركات ناشئة بمجموعة من الجوائز بعدما عرضوا أفضل نماذج أعمال في الفعالية ضمن 10 شركات تمكنت من إبراز قصص نجاح متميزة.

من بين العروض الـ 10، اقتنصت شركتا Tutoruu وCredify الناشئتان فرصة السفر إلى تورونتو كندا، في يونيو 2024 للمشاركة في برنامج DMZ YYZ المصمم خصيصًا لمساعدة الشركات الناشئة عالميًا في مرحلة النمو على استكشاف إمكانات نموذج أعمالها وإطلاقه وتنميته في سوق أمريكا الشمالية.

3 شركات تحصد جوائز بـ 200 ألف جنيه

قدَّم Fintech Bootcamp المدعوم من مكافآت مالية للشركات الناشئة الأفضل أداءً في يوم تقديم العروض؛ تقديرًا لمساهماتها في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

وحصلت شركة Vlens على المركز الأول مستحقةً جائزة قدرها 100 ألف جنيه، و Rentool في الثاني لتحصد جائزة بقيمة 60 ألف جنيه، فيما جاءت Hwala في الترتيب الثالث لتقتنص جائزة بـ 40 ألف جنيه.

وشملت الدورة الثانية من حاضنة الأعمال دي إم زي – القاهرة 4 شركات ناشئة، هي : Tutoruu وFinvo، وCredify، وPayllion. في حين ضم برنامج Fintech Bootcamp المدعوم من البنك المصري للصدارات 6 شركات ناشئة هي: Vlens، وKashnow، وHwala، وSWN، و Rentool وAnalyze That. وقد برهنت تلك الشركات الناشئة على إمكاناتها، مع تمكنها من إقامة علاقات قيمة بقطاع التكنولوجيا المالية.

فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثالثة

على هامش الفعالية، قال الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية في مصر: “تساهم فعالية تقديم العروض 2023 في تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة محليًا، إذ شهد استعراض نماذج أعمال مبتكرة ومتميزة من الشركات الناشئة العشرة المشاركة”.

وأعلن سلام عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الثالثة لحاضنة الأعمال قريبًا، وذلك لإتاحة المزيد من الفرص أمام رواد الأعمال الناشئين، على أن تعلَن كافة التفاصيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية والموقع الإلكتروني لـ «دي إم زي – القاهرة».

ورحَّب عبد الله سنوبار، المدير التنفيذي للمقر الرئيسي لحاضنة الأعمال دي إم زي في تورنتو كندا، بالشركتين اللتين حصلتا على فرصة المشاركة في البرنامج بكندا، قائلًا: “يسعدنا انضمام الشركتين الفائزتين إلى برنامج DMZ YY، فهذه شهادة على الإمكانات الكبيرة والمهارات المتميزة التي تتمتع بها الشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى كونها تجسيدًا لمدى التأثير الإيجابي لمبادرات دي إم زي – القاهرة عالميًا”.