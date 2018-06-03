دي إم ديفيلوبمنتس تطلق أول منتجع سكني متكامل في العين السخنة

المال – خاص:تعتزم شركة دي إم ديفيلوبمنتس -DM Developments -، تنفيذ أضخم مشروعاتها العقارية "ذا جروف- " The Groove، باستثمارات 4 مليارات جنيه، في العين السخنة.وقال الدكتور أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب للشركة، إنThe Groove يقع على جبل الجلالة المطل على شاطئ البحر، على بعد 50 دق

المال – خاص:



تعتزم شركة دي إم ديفيلوبمنتس -DM Developments -، تنفيذ أضخم مشروعاتها العقارية “ذا جروف- ” The Groove، باستثمارات 4 مليارات جنيه، في العين السخنة.

وقال الدكتور أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب للشركة، إنThe Groove يقع على جبل الجلالة المطل على شاطئ البحر، على بعد 50 دقيقة من القاهرة الجديدة، و35 دقيقة فقط من العاصمة الجديدة، موضحًا أنه من المقرر تسليم الوحدات السكنية في المشروع – الذي يعمل به 30 ألف عامل – بحلول نهاية عام 2020، منوهًا عن أن المشروع يُعد أول منتجع سكني متكامل في العين السخنة. والمشروع The Groove مقامٌ على مساحة 350 ألف متر مربع من إجمالي 2 مليون متر مربع مملوكة للشركة.

وتابع الدكتور عبد الحميد في تصريحات صحفية، أن الشركة ساهمت في وضع أسس البنية التحتية والمرافق الأساسية في هضبة الجلالة بالعين السخنة، التي تؤهّل المدينة لتصبح واحدة من أكثر المنتجعات نمواً في مصر للاستثمار العقاري، إذ تسعى دي إم ديفيلوبمينتس لتغيير واجهة العمران السكني بالمدينة.

الدكتور عبد الحميد، أكد أن منطقة جبل الجلالة من المناطق الواعدة استثماريًا، موضحًا أنه يجري تطويرها حالياً لتصبح وجهة سياحية عالمية لقضاء الإجازات على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد وجهة سياحية متميزة ومنطقة سكنية تتميز بمجموعة واسعة من المجمعات المعمارية الرائعة. ومن المتوقع أن تكون العين السخنة امتداداً للعمران السكني في وقت قريب”.

وأشار إلى أنه من خلال إطلاق مشروع The Groove تهدف الشركة إلى تغيير الثقافة الحضرية عن طريق توفير مسكن استثنائي وخدمات سكنية وفندقية ورفاهية متكاملة مراعياً بناء مجتمع بمعايير بيئية متكاملة وكلها مجتمعة لأول مرة في العين السخنة.

وأضاف أن The Grooveتم تصميمه ليكون مركز ترفيه متميز لضمان تجربة الرفاهية لجميع أفراد العائلة، ويكون به أول جزيرة تجارية وأكاديمية للإسكواش في العين السخنة، بالإضافة إلى فندق 5 نجوم وبحيرة وخليج و مرسي متكامل الخدمات لليخوت. ويوفر المشروع هوية فريدة ونمط حياة مختلف.

ويقدم The Groove تصميم المنتجع الأكثر تنافسًا مع المناظر الطبيعية الفريدة المكونة من ثلاثة طوابق، والتي توفر لمناظر بانورامية، تتمتع بها جميع الوحدات، فضلاً عن منطقة الشاطئ التي تستحوذ على 15٪ من إجمالي مساحة المنتجع على امتداد واحد كيلو متر مقارنة بـ 14٪ من مساحة البناء، إلى جانب 1700 وحدة فقط، مكونة مجمعاً سكنياً وسياحياً متكاملاً وعملياً على مدار العام.