«دي إم جي» تطلق معرض بيج 5 مصر للبناء.. 26 يونيو

وسط توقعات بزيادة نمو قطاع الإنشاءات في مصر من 7.7٪ إلى 8.9% في 2021

أعلنت شركة دي إم جي إيـفينتس، عن إقامة معرض “بيج 5 مصر للبناء 2021” خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ويعد المعرض الأهم في الشرق الأوسط والذي يجمع بين الأطراف الفاعلة في قطاع البناء والتشييد، وسيعقد وفق المُخطط له بالحضور الفعلي للمُشاركين.

ووفقًا لبيان صادر عن “جلوبال داتا” لتحليل البيانات، فإن قطاع البناء في مصر واصل العمل بوتيرة سريعة وأبدى مرونة كبيرة خلال العام الماضي بالرغم من جائحة كوفيد-19 وآثارها.

وتشير تقديرات التقرير إلى أن قطاع البناء في مصر حقق نموّاً بلغ 7.7٪ خلال عام 2020، ويُتوقع له تحقيق نمو قدره 8.9٪ في عام 2021.

من جانبه، وجّه محمد كازي، نائب رئيس شركة دي إم جي إيـفينتس، بتقديم الدعوة لكل الأطراف الفاعلة في قطاع البناء قائلاً: “يُسعدنا التأكيد على أن كل الاستعدادات لعقد معرض ” بيج 5 مصر للبناء 2021″ في شهر يونيو تسير بشكل جيد.

وأكد كازي، أن إعادة الافتتاح هذا العام تأتي جنباً إلى جنب مع عدد كبير من الميزات الجديدة المهمة والمُصممة لتوفر فرص داخل القطاع للتواصل والتعلم ومناقشة التعاون بشأن المشروعات المستقبلية المُشتركة”.

وتابع “أصبح التواصل بين كافة الأطراف المعنية داخل القطاع الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى بهدف تعزيز الأنشطة التجارية وبناء شراكات قوية استعداداً لمرحلة ما بعد الجائحة، ونعتقد أنه من أفضل الطرق للقيام بذلك هو التواصل الجيد وجهاً لوجه”.

وخلال معرض “بيج 5 مصر للبناء 2021″، ستعرض أحدث منتجات وتقنيات البناء والتشييد عبر تقديم عرض موسع من المعارض المُتخصصة.

وقد سجل كبار المقاولين المصريين للمشاركة في المعرض مُنضمين بذلك إلى غيرهم من العلامات التجارية العالمية التي أعلنت عن نيتها حضور المعرض على الرغم من قيود السفر.

وتم تسجيل الشركات التي تنوي المشاركة، بما في ذلك شركة حسن علام القابضة وأوراسكوم للإنشاءات ومجموعة السعداء وإيه إس جي سي-الشعفار للإنشاءات وهانيميكس والزامل والأهرام وويلبوند والأمل الشريف للبلاستيك وغيرهم.

وكواحدة من كبرى الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 85 عاماً في مجالات البناء والهندسة والاستثمار في البنية التحتية وتطويرها، من المهم أن تكون شركة حسن علّام القابضة جزءاً من النقاشات حول البناء والتشييد في مؤتمر بيج 5 مصر للقيادة.

من جانبه، قال المهندس حسن علّام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علّام القابضة، إنه من المتوقع أن يُسهم التقدم الهائل في مصر في قطاع أعمال البنية التحتية الحيوية والمشاريع الإستراتيجية العملاقة بشكل أكبر في مسيرة النمو الاقتصادي، مع ترسيخ مكانة مصر كمركز تجاري هام يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف، أنه مع النمو في حجم السكان، يصبح من المهم استكشاف السبل التي يمكن للدولة من خلالها أن تعتمد على الشراكات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من القيمة الكبيرة التي يمثلها قطاع البنية التحتية والتشييد بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة والتنويع الاقتصادي في المستقبل .

ويختتم المهندس حسن علّام قائلاً: “إن معرض “بيج 5 مصر للبناء” هو المنصة المثالية لذلك، ونتطلع إلى المشاركة بجانب قادة قطاع البناء وصناع القوانين من كافة أنحاء المنطقة لإجراء محادثات بناءة، والتعاون على رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي”.

وتشمل الميزات الجديدة التي سيتم إطلاقها في نسخة 2021 من معرض “بيج 5 مصر للبناء” مؤتمر بيج 5 مصر للقيادة رفيع المستوى الذي سيسلط الضوء على رؤى ومشاركات من الوزراء والقادة الدوليين، من خلال الكلمات الرئيسية التي سيلقوها وجلسات النقاش، إضافة إلى التكريم المُقدّم من خلال جوائز بيج 5 للتأثير حيث من المُقرر أن يحتفي المعرض بالأفراد والمؤسسات والمشاريع التي تقود قاطرة التطور المُستدام والابتكار والتحول في قطاع البناء والتشييد في مصر.

ويوفر هذا المعرض أيضاً فرصة المشاركة في ورش عمل مجانية معتمدة بشهادة التطوير المهني المستمر CPD، ما يوفر للمهنيين الزائرين فرصة استثنائية للبقاء مُطلعين على أحدث الاتجاهات في القطاع والحصول على نقاط CPD لتطورهم المهني.

ويمكن حضور معرض “بيج 5 مصر للبناء” مجاناً خلال الفترة من 26 إلى 29 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات (CICC).

ويدعم هذا المعرض الشريك الاستراتيجي شركة حسن علّام القابضة، والراعي البلاتيني أوراسكوم للإنشاءات، وراعي قطاع الأحجار جيرميك، والمؤسسة الداعمة المعهد القانوني للبناء (CIOB)، والشريك الداعم معهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PMI ، MENA)، وشريك الشق البحثي ABiQ.