«دي إتش إل» تشارك بمبادرة توصيل الأدوية لمريضات السرطان

أعلنت شركة “دي إتش إل” إكسبرس مصر، الرائد في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، عن التعاون مع مؤسسة بهية، المتخصصة في علاج السرطان، لإرسال وتوصيل جميع الإمدادات الطبية والأدوية التي يحتاجها مرضى السرطان إلى منازلهم وفي الأوقات المناسبة من خلال أسطولها في جميع أنحاء مصر، دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى لاستلام أدويتهم؛ حفاظًا على صحتهم في تلك الفترة الاستثنائية، وأيضا حفاظا على صحة العاملين بالمستشفى من أطباء وموظفين.

وأكد أحمد الفنجري، المدير العام لشركة “دي إتش ال” اكسبرس مصر:” نحرص في “دي إتش ال” على استخدام خدماتنا لدعم وإسناد الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا المستجد والتخفيف عن مرضى السرطان، خاصةً مع احتمالية تأثر مناعتهم أو صحتهم مع تكرار الحاجة إلى النزول من المنزل، فدورنا يتخطى توفير الخدمات اللوجستية بل يشمل خدمة ورعاية المجتمعات التي نعمل بها، والتي تندرج تحت مسؤوليتنا المجتمعية وتعكس قيمنا تجاه الأفراد،لذلك فإن دعم مؤسسة بهية والتي بالفعل أنقذت حياة الكثير من السيدات في مجال الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي هو من أولوياتنا، ليس فقط في هذه الفترة ولكن طوال العام”.

وأضاف: “صحة المرضى هي أول ما يهمنا، ومن أجل ذلك حرصنا بجانب توصيل الأدوية والإمدادات الطبية في مواعيدها المحددة، على وضع استراتيجية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية القصوى في أسطولنا من التطهير والتعقيم المتكرر والإبقاء على المسافات الآمنة وقت تسليم الطرود، للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والأطباء والعاملين لدينا”.

وأكد المهندس ماجد حمدى، عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية، بأن مثل هذه الشراكات العملاقة ترسخ مبدأ المشاركة المجتمعية بين المؤسسات الخيرية والكيانات الاقتصادية بما يحقق النفع والفائدة للمستحقين، وهم في هذه الحالة – مريضات مستشفى بهية – اللاتي يستحقون كل الاهتمام و الرعاية في مثل هذه الأوقات نظرًا لمناعتهن الضعيفة، وأن التعاون المشار إليه يحقق أكبر النفع لتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين للمريضات.

شاركت شركة “دي إتش ال” إكسبرس مصر، في العديد من المبادرات على مدار العام، مثل توزيع المواد الغذائية وملابس للفئات الأكثر احتياجا.