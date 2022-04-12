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«دي إتش إل إكسبرس مصر» توزع آلاف الصناديق الرمضانية على الأسر المستحقة ضمن مبادرة GoHelp

تجديد التعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع صناديق رمضان على المستحقين بالمناطق الفقيرة
سارة لطفي 2:42 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 2:42 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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أعلنت شركة دي إتش إل إكسبرس مصر، تجديد التعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيع صناديق رمضان على المستحقين بالمناطق الفقيرة في عدد من المحافظات خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للعام السابع على التوالي، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المسئولية المجتمعية التي تبذلها شركة دي إتش إل إكسبرس مصر، لتحسين حياة الأفراد والتخفيف من التحديات التي تفرضها الأحداث العالمية.

وبموجب هذا التعاون، ستساعد شركة دي إتش إل إكسبرس مصر بنك الطعام المصري في توزيع آلاف الصناديق الرمضانية التي تحتوي على مواد غذائية أساسية تشمل الشاي والمعكرونة والسكر والأرز والزيت والفاصوليا على 10 آلاف فرد من المستحقين في عدد من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية.

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قال أحمد الفنجري، المدير العام لشركة دي إتش إل اكسبرس مصر، إن الشركة سبق أن أطلقت مبادرة #GoHelp، التي تهدف إلى التضامن وتحسين جودة حياة الأسر الفقيرة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يسعدنا المشاركة مع بنك الطعام المصري هذا العام من أجل تقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال استخدام خبراتنا اللوجستية وشبكة توزيعنا المنتشرة في جميع الأرجاء والالتزام الشخصي لموظفينا لتقديم خدمة على أعلى مستوى للفئات المحتاجة.

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وأضاف “كما أن مبادرة #GoHelp تتوافق مع رؤيتنا في الشركة الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الهدف رقم 1 الذي يستهدف المجتمعات التي تكافح من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية، نحن نؤمن بالدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الكبرى في تحسين حياة الناس من خلال توفير الحلول وإحداث فرق على مدار العام”.

من جانبه، وصف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الشراكة مع شركة دي إتش إل إكسبرس مصر بأنها “خطوة ثابتة”، وتأكيدًا على قيمنا المشتركة للإنسانية والكرامة وضمان الأمن الغذائي، مضيفًا :”نحن فخورون بتجديد الشراكة للعام السابع على التوالي، ونتطلع إلى إحداث فرق عامًا بعد عام”.

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وتكرس شركة دي إتش إل إكسبرس مصر جهود المسؤولية المجتمعية للشركة في تحسين حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، ولتحقيق ذلك تسعى جاهدة لإقامة شراكات لها تأثير مباشر على حياة المواطنين. وتتضمن جهود المسئولية المجتمعية لشركة دي إتش إل، عدة برامج من بينها #GoGreen و #GoTeach، واللذان يهدفان إلى الحفاظ على البيئة والتأثير على الاقتصاد وضمان التنمية المستدامة في جميع المجالات.

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بقلم سارة لطفي

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