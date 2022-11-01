«دي إتش إل إكسبرس مصر» تنقل 200 عمل فني لمعرض فنون مصر

أعلنت شركة دي إتش إل إكسبرس مصر عن تعاونها للعام الثاني على التوالي مع معرض فنون مصر- Art D’Égypte كشريك لوجستي مكلف بشحن وتخزين جميع القطع المعروضة خلال النسخة الثانية من المعرض الذي يحمل عنوان “Forever Is Now”، والذي يقام في الفترة من 27 أكتوبر إلى 30 نوفمبر 2022.

تنص هذه الشراكة على أن تتولى شركة دي إتش إل إكسبرس مصر مسئولية تخزين وشحن ونقل أكثر من 200 عمل فني محلي ودولي ليتم عرضهم خلال الحدث.

تمتد شراكات دي إتش إل إكسبرس مصر لتعزيز تأثيرها الثقافي والاجتماعي من خلال تسليط الضوء على قوة مصر كدولة رائدة في صناعة الفن.. يأتي هذا كجزء من التزام الشركة بتعزيز التواصل بين الأفراد وتحسين جودة الحياة.

قال أحمد الفنجري، مدير عام دي إتش إل إكسبرس مصر، عن رؤية الشركة وراء التعاون الثاني مع المعرض: “تظل شراكتنا مع معرض فنون مصر- Art D’Égypte من بين أفضل المنافذ التي تروج الشركة من خلالها لمصر كمركز وواجهة ثقافية تستمر في الحفاظ على مكانتها في الصدارة والمضي قدماً من خلال الاحتفال بتراثها.

ونقلت دي إتش إل إكسبرس مصر عملاً فنياً عالمياً للفنانة الإنجليزية، ناتالي كلارك تحت عنوان “روح حتحور” والذي تم عرضه بمنطقة الأهرامات في 29 أكتوبر.. يأتي هذا كجزء من مسئولية الشركة في نقل القطع الفنية بسلاسة طوال المشروع الذي يستمر لمدة شهر.

قامت الشركة أيضاً بشحن قطع محلية لـ “مشروع باستيت”، وهو الذي يحتوي على 90 تمثالًا للآلهة المصرية، والتي تعرض حاليًا في سينما راديو كجزء من معرض “حي القاهرة الدولي للفنون” والذي يعد قسم من المعرض الذي يقام بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وأضافت نادين عبد الغفار رئيس مؤسسة فنون مصر- Art D’Égypte”يسعدنا تمديد شراكتنا مع دي إتش إل إكسبرس مصر للعام الثاني حيث اننا لا نستطيع تحقيق أهداف هذا الحدث بدون دعمهم المستمر.”

تلتزم دي إتش إل إكسبرس مصر بالعمل على المهام التي تعكس التزامًا حقيقيًا تجاه المجتمع والبيئة عبر الأعمال والخدمات التقنية للشركة.

ألقي الفنجري الضوء على أن الشركة تتبع نهجا صديقا للبيئة في كافة عملياتها قائلاً: ” قامت دي إتش إل اكسبريس مصر باستخدام البدائل غير الملوثة للبيئة خلال جميع خطوات المشروع، بما في ذلك إزالة الكربون من الخدمات اللوجستية واستخدام التكنولوجيا منخفضة انبعاثات غاز الكربون. يأتي هذا من أجل ضمان تقديم خدمة شاملة تتماشى مع قيمنا وخريطة طريق الاستدامة العالمية.

يذكر أن دي إتش إل إكسبرس مصر تركز على إقامة شراكات للتوعية بثروات الدولة من الأصول التاريخية والإبداعية من خلال توفير حلول لوجستية مبتكرة تتمحور حول الفن والثقافة والرياضة.