«ديڤارت لاب» تشارك في منتدى القطاع الخاص بمؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

شاركت شركة ديڤارت لاب، الرائدة في صناعات الغذاء الوظيفي و المستحضرات الصيدلانية المبتكرة، في فاعليات منتدى القطاع الخاص بمؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة الأوضاع الإقتصادية الراهنة والتعافي من جائحة كوفيد 19، بحضور الدكتور حسين فرج رئيس مجلس إدارة الشركة والدكتور سامح الظاهر نائب رئيس مجلس مجلس الإدارة.

وكان بنك التمويل السعودي، قد وجه الدعوة لشركة ديڤارت لاب للمشاركة في فاعليات المؤتمر.

من جهتها أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمنتجات الشركات الوطنية وعلي رأسهم شركة ديڤارت لاب، والتي أبدت إعجابها بدور منتج الأوكسي فري والفرافيرو في القضاء علي الأنيميا في إطار توجيهات القيادة السياسية، وذلك خلال جولتها علي هامش فعاليات المنتدي.

كما تفقدا يحيى الحارثي مدير ادارة استقطاب العملاء و طلال السالم أخصائي التسويق والتواصل المؤسسي ببنك التصدير والاستيراد، الجانب الخاص بمنتجات شركة ديڤارت لاب تحت شعار ” صنع في مصر”، وألتقيا بالدكتور حسين فرج رئيس مجلس الإدارة.

واستعرض الدكتور حسين فرج رئيس مجلس الإدارة، خلال الفاعليات، نشاط الشركة وخططها المستقبلية للنهوض بمجال صناعة الدواء والمكملات الغذائية في إطار حرص مجلس الإدارة علي زيادة المنتجات الوطنية تحت شعار “صنع في مصر”.

وخلال فاعليات المنتدي، بشر رئيس مجلس إدارة شركة ديڤارت لاب الحضور بفتح ديڤارت لاب لأسواق جديدة بمنطقة الخليج العربي، و بالعديد من الدول الأفريقية في القريب العاجل، استمرارًا لاتباعها منهج البحث و التطوير في إنتاج الأغذية الوظيفية و المكملات الغذائية و المستحضرات الدوائية بمقاييس جودة عالمية تثبت ريادة الصناعة الوطنية وتدعم الاقتصاد المصري في مواجهة كافة الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة من خلال زيادة الصادرات المصرية من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا.

كما حرصت شركة ديڤارت لاب علي توزيع بعض منتجاتها المجانية علي الوافدين بالمؤتمر الدولي والذي يضم عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات.

وكان مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد عقدوا اجتماعاتهم السنوية، بحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، تحت شعار “ما بعد التعافي: المرونة والاستدامة”، وخلال الاجتماع تم عقد منتدى القطاع الخاص، في الفترة من 2-4 يونيو 2022، في مدينة شرم الشيخ، وهو فرصة للتواصل وإقامة علاقات تجارية وشراكات، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للبنك.