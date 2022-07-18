ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية تتراكم لتغطية تكلفة ارتفاع أسعار النفط

تراكمت ديون شركات الطاقة والمرافق الأوروبية لتغطية تكلفة ارتفاع أسعار النفط والغاز، مع تضخم إجمالي ديون تلك الشركات، التي ارتفعت منذ الوباء، هذا العام إلى أكثر من 1.7 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بأكثر من 50% على مستويات ما قبل عام 2020.

في الآونة الأخيرة، يبدو أن شركة “يونيبر” الألمانية بحاجة إلى نحو 9 مليارات يورو، وتسعى شركة الطاقة التشيكية “سي إي زد سي بي” (CEZ CP) إلى اقتراض ما يصل إلى 3 مليارات يورو للتغلب على أزمة الطاقة.

ويجري حاليًّا النظر في تمويلات لا تقل عن 24 مليار يورو لهذا القطاع. جمعت شركات الطاقة في المنطقة 45 مليار يورو عبر سندات، و72 مليار يورو من القروض خلال الأشهُر الستة الأولى من العام، وفقًا لبيانات “بلومبرج”.