ديون الأسواق الناشئة تقفز إلى 17% فى الربع الأول

خالد بدر الدينقفز حجم التعاملات فى ديون دول الأسواق الناشئة إلى أكثر من 17% خلال الربع الأول من العام الحالى ليتجاوز 1.323 تريليون دولار بالمقارنة مع حجمها خلال الربع الأخير من العام الماضى. وذكرت وكالة رويترز أن رابطة تعاملات الأسواق الناشئة EMTA أجرت مسحا على 45 من أهم البنوك الاستث

خالد بدر الدين

قفز حجم التعاملات فى ديون دول الأسواق الناشئة إلى أكثر من 17% خلال الربع الأول من العام الحالى ليتجاوز 1.323 تريليون دولار بالمقارنة مع حجمها خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن رابطة تعاملات الأسواق الناشئة EMTA أجرت مسحا على 45 من أهم البنوك الاستثمارية والتجارية فى 90 دولة من دول الأسواق الناشئة ووجدت أن حجم التعاملات فى ديونها ارتفع بحوالى 2% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بحجمها خلال الربع الأول من العام الماضى.

وكانت رابطة تعاملات الأسواق الناشئة EMTA قد أعلنت فى وقت سابق هذا العام أن حجم التعاملات فى ديون الأسواق الناشئة ارتفع 9% طوال عام 2016 ليتجاوز 5.167 تريليون دولار

ووفقا للمسح فإن أدوات الدين المصدرة من البرازيل كانت الأكثر تداولا تلتها المكسيك والصين وزادت التعاملات فى الديون البرازيلية بنسبة 51% فى الربع الأول من 2017 مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضى.