ديون الأسر الأمريكية تتخطى 16 تريليون دولار لأول مرة

ارتفعت ديون الأسر الأمريكية أعلى 16 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مع زيادة الديون المتعلقة بالسيارات والعقارات، لتصل إلى 16.15 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وكشف بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن ديون الأسر شهدت زيادة 312 مليار دولار أو ما يعادل 2% مقارنة بالربع السابق له، موضحا أن “الأمريكيون يقترضون بشكل أكبر، لكن جزءا كبيرا من الزيادة في الاقتراض يتعلق بارتفاع الأسعار”.

ووصل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لمستوى 9.1% في يونيو الماضي، وهي أكبر وتيرة لزيادة مؤشر أسعار المستهلكين منذ عام 1981.

وصعدت ديون الرهن العقاري للأسر الأمريكية بنسبة 1.9% عند 11.4 تريليون دولار، كما زادت قروض السيارات 33 مليار دولار لتصل إلى 1.50 تريليون دولار.