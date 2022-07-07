ديوان عام وزارة النقل يسعى لجمع 50 مليون جنيه إيرادات خلال العام المالى الجديد

تستهدف وزارة النقل تحقيق إيرادات خلال العام المالى المقبل تصل إلى قرابة 50 مليون جنيه، وذلك من الموارد المختلفة والأنشطة التى تشرف عليها بشكل مباشر، مقارنة بنحو 41 مليونًا تم تحقيقها خلال العام المالى 2021-2022، وفقًا لتفاصيل موازنة الوزارة، والتى حصلت «المال» على نسخة منها.

وكشف تقرير الموازنة لديوان وزارة النقل، أن المصروفات المتوقعة خلال العام المالى المقبل ستصل إلى قرابة 44 مليون جنيه، مقارنة بما تم صرفه خلال العام المالى 2022-2021 البالغ 42 مليونًا.

وتوقعت وزارة النقل أن يؤول إلى الخزانة العامة للدولة 5.8 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، وتقرر تخصيص 34 مليونًا لبند الأجور فى 2023-2022 مقابل 31.6 مليون خلال العام الماضي. وحسب الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة النقل، فمن المقرر أن يتم تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه فقط، شاملة الرسوم الجمركية، وذلك بعد أن كانت العام المالى الماضى 4 ملايين