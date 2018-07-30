ديوان العقارية تُطلق الخطة التسويقية لمنتجع كوميتا شرم الشيخ

■ المرحلة الثالثة تضم تضم المنشأة الفندقية والمول التجارى ■ 15 مليون جنيه قيمة المتبقى من الأعمال وتتعاون مع إحدى الشركات المُتخصصة بالسياحةمها يونس تواصل شركة «ديوان» للاستثمار العقارى، أعمال المشروع السياحى السكنى «كوميتا ريزورت بيتش»، والتى قاربت على الانتهاء منه



■ المرحلة الثالثة تضم تضم المنشأة الفندقية والمول التجارى

■ 15 مليون جنيه قيمة المتبقى من الأعمال وتتعاون مع إحدى الشركات المُتخصصة بالسياحة

مها يونس



تواصل شركة «ديوان» للاستثمار العقارى، أعمال المشروع السياحى السكنى «كوميتا ريزورت بيتش»، والتى قاربت على الانتهاء منه بنسبة %80 تقريبًا، والكائن على 36 ألف متر مربع على ثلاث مراحل، بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه، حسب مدير عام الشركة نبيل شوقى.

وأضاف «شوقى» أن المُتبقى من أعمال «الريزورت» بلغت قيمته نحو 15 مليون جنيه، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بالكامل، فى حين أن المرحلة الأولى تضم 40 عمارة سكنية مكونة من أرضى وطابق أول وثانِ، وتضم شاليهات بالطابق الأرضى بمسطح 110 أمتار مربعة، والانتفاع بحديقة 70 مترا.

وتابع : « أما الطابق الأول فينتفع بحديقة 60 مترا، والثانى بروف 110 أمتار، من أجل تعزيز المتنفس الطبيعى لكل الطوابق، إضافة إلى الانتفاع بحمامات السباحة واللاند سكيب والجرين إيريا، مؤكدًا أنه جار تسليم وحدات المرحلة الأولى والثانية.

وعلى صعيد المرحلة الثالثة، قال «شوقى» إنه جار إنشاء الفندق والمول التجارى، والتعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة فى السياحة وإدارة المنشآت الفندقية ذات الخمسة نجوم، لإدارة الفندق، عقب دراسة الموقع على الطبيعة من جانب الشركة للريزورت.

وأعلنت شركة «ديوان» للاستثمار العقارى عن العروض التسويقية للمشروع، قبيل الانتهاء من المرحلة الثالثة، والتى تم توجيهها للمُلاك، وشملت تملك الوحدة بقيمة %50 من قيمتها الكلية واستلامها على الفور على أن يتم جدولة الـ%50 خلال عامين.

ولجأت «ديوان» إلى عروض تسويقية أكبر أبرزها فى حال قيام المالك بتحرير عقد إدارة فندقية مع الشركة التى تعاقد معها «الريزورت» للإدارة الفندقية لتحويل وحدته إلى «شقة فندقية»، ستدفع عنه الشركة السياحية ما تبقى من أقساط الوحدة والبالغة %50 لـ«ديوان»، إضافة إلى إرجاع قيمة الـ%50 الذى تم دفعهم مُسبقًا لشراء الوحدة، خلال عام ونصف، ليسترجع المالك المبالغ التى دفعها بالكامل خلال ثلاث سنوات تقريبًا.