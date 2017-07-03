دينية النواب تهاجم قرارات رفع الوقود

عبد العال للحكومة: بحاجة لسياسة في إدارة الملفات ياسمين فواز هاجم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية؛ بسبب القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة بشأن تحرير أسعار الوقود. وانتقد العبد، خلال الجلسة العامة، الم

عبد العال للحكومة: بحاجة لسياسة في إدارة الملفات

ياسمين فواز

هاجم النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية؛ بسبب القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة بشأن تحرير أسعار الوقود.





وانتقد العبد، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، أداء الحكومة فى القرارات التى تم اتخاذها بشأن تحرير أسعار الوقود، والذى ترتَّب عليها ارتفاع أسعار فى جميع المنتجات والأسعار، ليردَّ عليه المستشار عمر مروان بتأكيد أنه قبل العيد تمت الإشادة بالحكومة بشأن القرارات التى تم اتخاذها بخصوص الحماية الاجتماعية، لتفاجأ الحكومة بعد عيد الفطر بالهجوم عليها بسبب أسعار تحرير الوقود، رغم أن هذه القرارات تم اتخاذها وفق برنامج الحكومة الذى وافق عليه الأعضاء.

وأكد مروان أن الحكومة قامت بتنفيذ برنامج وافق عليه الأعضاء ولم تقم بإصدار قرارات جديدة بمفردها، عبر إجراءات تكميلية وليست بدائية.

وعقّب على حديثه النائب أسامة العبد: “يا سيادة الوزير مش عايز أقول إن الحكومة منعدمة السياسة.. قبل القرار بيوم وزير البترول بيقول إننا مش هنرفع وتانى يوم يتم الرفع.. ده اسمه انعدام سياسى”.

وتضامن معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن العبد لم يخطئ، والحكومة فى حاجة لقدر من السياسة فى إدارة الملفات.