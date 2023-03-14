«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر إحلال وتجديد المساجد

استكملت اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة عدة طلبات إحاطة بشأن تأخر إحلال وتجديد عدد من المساجد بعدد من المحافظات.

وقال الدكتور أحمد مطاوع مدير عام تطوير المواقع بوزارة السياحة والآثار، إننا نمتلك 351 مسجدا آثريا تم تقسيمها طبقا للحالة الإنشائية لكل أثر.

وأشار إلى أن مسجد المتولى بسمنود بالغربية له أولوية لدينا ومصنف من المساجد الأثرية فئة “أ”.

وتابع: كان لدينا 4 آلاف مسجد مغلق وبفضل الله تم خفض العدد والانتهاء من أغلبها ويوجد حاليا 1600 مسجد مغلق فقط حاليا، موضحا أن الدولة لا تألوا جهدا في الانتهاء من تطوير المساجد وإعادة فتحها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الحكيم دراج بشأن تأخر إحلال وتجديد مسجد المتولى الكبير بسمنود بالغربية.

وأكد الدكتور صبرى ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، أنه تم التوقيع على مبلغ 185 مليون جنيه، لإعادة ترميم وتجديد المساجد في مصر وذلك من موارد وزارة الأوقاف موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدا في اعمار بيوت الله.

وأشار النائب أحمد عبد الحكيم دراج، إلى أن هناك تأخير غير مفهوم في الانتهاء من إحلال وتجديد مسجد المتولي الكبير بسمنود بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتم عقد أكثر من اجتماع داخل اللجنة الدينية لهذا الغرض وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه.

وقال ممثل وزارة التخطيط: “طلبنا من وزارة الأوقاف ووزارة الآثار بيان بعدد المساجد الأثرية الموجودة في مصر وبيان بحالتها حتى يتم عمل حصر والانتهاء من ترميمها”.

فيما قدم السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، تعهدا بحل أزمة مسجد المتولى الكبير بالغربية في أسرع وقت.

في سياق متصل ، ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب طلب إحاطة مقدم من النائب أبانوب عزت عزيز بشأن تأخر الانتهاء من أعمال ترميم مسجد الخازندارة في حى الساحل بشبرا.

استهل النائب أبانوب عزت عزيز الاجتماع بتوجيه سؤالا لوزارة الأوقاف حول ما إذا كانت المبالغ المخصصة من قبل الوزارة كافية لتجديد وتطوير مسجد بحجم مسجد الخازندارة.

ورد على ذلك المهندس مجدي أبو عيد مدير إدارة الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، بأنه لا يوجد مانع في زيادة المخصصات المالية لتطوير مسجد الخازندارة، مؤكدا أنه يجب البدء فورا في إجراء مقايسة وبعدها يتم تخصيص مبالغ كافية.

من جانبه قال خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، إن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله، لافتا إلى أن وزير الأوقاف وافق على مبلغ يصل إلى 2 مليون و483 ألف لتطوير مسجد الخازندارة في شبرا.

وأضاف صلاح، أنه تم تسليم المسجد لشركة المقاولين العرب بالاشتراك مع الآثار لإعادة تجديد مسجد الخازندارة.