سيـــاســة

«دينية النواب» تطالب هيئة الأوقاف بتخفيض أسعار ورش «الحرفيين» في الغردقة

خلال اجتماع اليوم
ياسمين فواز 11:59 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 11:59 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتورعلى جمعة، لمناقشة طلب إحاطة حول ارتفاع أسعار ورش هيئة الأوقاف بمدينة الغردقة ، انتقادات لهيئة الأوقاف المصرية ، مالكة مشروع ورش مدينة الحرفيين بسبب المغالاة فى أسعار بيع تلك الورش .

وقال النائب سيد قاسم ، مقدم طلب الاحاطة، خلال الاجتماع الذى شارك فيه المهندس اشرف رشاد ، زعيم الأغلبية ، إن هيئة الأوقاف وضعت أسعار جزافية لثمن تلك الورش، حيث تخطي سعر المتر فيها 7 آلاف جنيه ، خاصة أن مساحة الورشة الواحدة تصل إلى 48 متر ،وحددت الهيئة سعر البيع ب 340 ألف جنيه ، مطالبا هيئة الأوقاف بتخفيض الأسعار .

وأشار إلى أن هيئة الأوقاف لم تتحمل تكلفة توصيل المرافق ، لتلك الورش وتحملت محافظة البحر الأحمر تلك التكلفة التى تصل إلى 28 مليون جنيه ، متابعا :”الهيئة تشطرت على المحافظة ولكن يجب الأ تتشطر على المواطن “.

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فيما قال الدكتور على جمعة ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، أن هيئة الاوقاف يجب ألا تتعامل مع الأمر على أنه استثمار ، ويجب أن تضع فى الحسبان ان هناك تسهيلات كبيرة حصلت عليها من محافظة البحر الأحمر ، مطالبا مسئولي هيئة الأوقاف بتخصيص 600 وحدة من تلك الورش لصالح المحافظة، وتقوم ببيع باقي الوحدات كيفما تشاء .

فيما قترح المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية ، تشكيل لجنة رباعية تضم فنين ومحاسبين ، ومهندسين وعضو من أعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب ، لحساب التكلفة الحقيقية لتلك الوحدات ، ليتم بعدها مناقشة تقرير تلك اللجنة بالبرلمان ، ووضع هامش ربح مناسب لصالح هيئة الأوقاف .

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وقال زعيم الأغلبية ، إن هناك معضلة حقيقية فى تلك الإشكالية ، إن جميع الاطراف ستكون خاسرة ، سواء كانت وزارة الأوقاف او المحافظة ، وكذلك المواطن ، خاصة ان تكلفة بيع تلك الورش مرتفعة على المواطنين العاديين .

وأضاف زعيم الأغلبية أن تلك الورش بهذة الأسعار ستظل مغلقة ، وإذا تم حجزها فلن يستطيع المواطن الذى سيحصل عليها سداد باقي المديونيات ، وسيكون مصيره السجن ، ولن تستطيع الوزارة الحصول على أموالها ، كما ستخسر المحافظة الاموال التى دفعتها ” قائلا : لايمكن أن نقف عند نقطة ثابتة فلا يوجد أحد يرفض الاستثمار ولكن بالمعقول”

وأكد ” رشاد” أن هيئة الاوقاف حصلت على تلك الأرض التي اقتطعت من حصة محافظة البحر الأحمر بالمجان ، لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيها من قبل الهيئة بحسابات المنطق وان يكون هامش الربح مناسب للمواطنين .

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وأشاد” رشاد” بتجاوب وزارة الأوقاف مع نواب البرلمان فى حل عدد من المشكلات، التى تواجه المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية مطالبا مسئولي الهيئة بضروة التعاون بخفض الأسعار لتكون فى متناول العمالة العادية .

كما طرح زعيم الأغلبية اقتراح آخر على مسئولي الهيئة ، من خلال بيع 50% من الورش البالغ عددها ما يقرب من 1400 وحدة بسعر مناسب للعمالة العادية ،وتستمثر هيئة الاوقاف باقي النسبة بالسعر الاستثمارى ، مؤكدا ان ذلك سيحقق انتعاشة كبيرة لبيع الورش الاستثمارية .

من جانبه طالب المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف مهلة 3 أيام للرد كتابة على مقترحات زعيم الأغلبية التى أيدتها اللجنة، وهو الأمر الذى وافق عليه رئيس اللجنة الدكتور على جمعة

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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