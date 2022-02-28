«دينية النواب» تطالب بتكاتف مؤسسات المجتمع والدولة لمواجهة حوادث الانتحار

وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة عبد السلام بشأن دور وزارة الأوقاف في عمل توعية للمواطن البسيط وتجديد الخطاب الديني

عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة عبد السلام بشأن دور وزارة الأوقاف في عمل توعية للمواطن البسيط وتجديد الخطاب الديني، بما يتناسب مع عقول الشباب والتحدث عن ظاهرة الانتحار في محافظة الشرقية.

وقالت عضوة مجلس النواب إن وزارة الأوقاف تستطيع بقدراتها غير المحدودة وأذرعتها من الأئمة والوعاظ أن يكون لها الأثر الأكبر في مواجهة الانتحار والظواهر السلبية التي يعاني منها مجتمعنا في السنوات الأخيرة وتفعيل دورها في تقوية الوازع الديني، وقالت ” لابد أن يمتد دور وزارة الأوقاف إلى المصانع ومراكز الشباب والمدارس ولا يقتصر على المساجد وخطبة الجمعة.



وتابعت أن هناك 6 أحداث انتحار متتالية في محافظة الشرقية وغيرها في القرى والنجوع وصل العدد هذا الشهر فبراير إلى 4 شباب في عمر الزهور مما ينذر بكارثة تلزم بضرورة التحرك السريع والتنبه لهذه الظاهرة.

وقالت سكينة عبد السلام إن الشباب المنتحرين معظمهم في سن 23 وأن الأسباب ليست مادية وكانت بتناول حبوب الغلة المميتة ويرجع ذلك لغياب الوازع الديني وتراجع الوعي الديني لدي الشباب.



وأضافت : يجب تنظيم حوارات وندوات داخل المساجد مع الشباب يقوم بها أئمة لاقت تدريبات تراعي البعد النفسي والمزاجي للشباب، يكون الإمام قادرا على الإقناع وإيجاد حلول منطقية وواقعية خلال حواره مع الشباب واقترحت النائبة أن يلحق بكل مجمع إسلامي عيادات نفسية تقدم خدماتها لكل محتاج مع ضرورة تغير الثقافة المجتمعية الخاصة بالمريض النفسي.



وأكدت أن عملية الانتحار هذه القضية أصبحت أقرب إلى الظاهر وتحتاج الي تكاتف جميع مؤسسات المجتمع والدولة خاصة وزارة الأوقاف والاتصالات، مشيرة أن تباطؤ مباحث الانترنت في نجدة الفتاة التي تم ابتزازها بصور غير حقيقية مما أدى إلى انتحارها.



وأكد الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة “حق الطفل“ والتي سيتم من خلالها ترتيب لقاءات تثقيفية لحفظ القرآن الكريم وتعليم الآداب العامة، والولاء والانتماء لتثقيف الأطفال وتنمية الروح الوطنية لديهم.



وأضاف نوح أن الوزارة تعمل على تنظيم دورات تثقيفية لتحقيق أهداف هذه المبادرة، ومؤكدًا على ضرورة تفعيل نشاط المراكز الثقافية و أهمية التعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم للتوسع في تفعيل نشر الفكر والوعي الرشيد.



وتؤكد أن الوزارة دائما ما تحرص على التنبيه على الحفاظ علي النفس في جميع دوراتها التدريبية.



وردًا على اقتراح عضوة مجلس النواب مقدمة الطلب بشأن إتاحة لقاء بين الشباب والأئمة قبل صلاة الجمعة بوقت كافي رد الدكتور نوح أن اقتراح فتح المساجد قبل وبعد الصلاة تم تعديله طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتي تراعيها وزارة الأوقاف، حيث كانت المساجد مفتوحة دائماً وتلقى فيها الدروس والخطب يومياً.



وقال وكيل اللجنة د. أسامة العبد قائلًا إن الموضوع لا يتوقف على وزارة الأوقاف وحدها ولكن الموضوع يتداخل مع عدة وزارات واقترح العبد تأجيل مناقشة الموضوع لحين استدعاء عدد من مسئولي وزارة الاتصالات والداخلية، التعليم، ودار الافتاء.



وطالب د. محمد أبو هاشم بضرورة بصياغة توصية بضرورة فتح المساجد والأضرحة والمزارات بضوابط محددة في الوقت الذي تم فتح جميع قاعات الحفلات والفنادق ومراكز التسوق وغيرها وذلك لتخفيف الضغط النفسي عن المواطنين والشباب بزيارة الأضرحة والاولياء والجلوس في المساجد لما لهذا من روحانيات وراحة نفسية.



كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رجب شحات بشأن إعادة بناء المسجد الكبير بقرية ترسا بمركز طوخ محافظة القليوبية.



ولفت النائب إلى أن المسجد يعد من أقدم وأكبر المساجد بالمنطقة ، وقال إنني قد تقدمت بطلب لوزارة الأوقاف بشأن هذا الموضوع قبل التقدم بطلب الإحاطة وكن دون جدوى وأشار مجدي وهيب رئيس الإدارة الهندسية بوازرة الأوقاف، إلى أن المسجد تم إغلاقه منذ سبتمبر 2021 وجار عمل التخطيط الهندسي وإعداد الميزانية.

وأضاف أن المسجد تم إدراجه في الخطة الحالية وفي انتظار البت الفني والمالي للبدء في أعمال البناء والصيانة في شهر يوليو القادم.

وقال رئيس الإدارة الهندسية بوازرة الأوقاف أمام اللجنة إن أعمال التطوير للمسجد الكبير بقرية ترسا ستتم فور الانتهاء من إرساء المشروع على شركة المقاولات المعنية.