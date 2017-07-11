دينية النواب تطالب بإنشاء متحف لآثار دمياط

ياسمين فوازطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن دائرة بندر دمياط، وزير الآثار، خلال زيارته للمحافظة، بضرورة الاهتمام بالآثار القديمة الإسلامية وغير الإسلامية في دمياط، وإنشاء متحف لآثار دمياط لنقل صورة حضارية جديدة عن تاريخ محافظة دمياط. وأضاف رئ

ياسمين فواز

طالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن دائرة بندر دمياط، وزير الآثار، خلال زيارته للمحافظة، بضرورة الاهتمام بالآثار القديمة الإسلامية وغير الإسلامية في دمياط، وإنشاء متحف لآثار دمياط لنقل صورة حضارية جديدة عن تاريخ محافظة دمياط.





وأضاف رئيس “دينية النواب”، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه خلال زيارة مسجد عمرو بن العاص طالبت بضرورة إصلاح الأجزاء المتهالكة فيه ومعالجتها للحفاظ على هذا الأثر العظيم في دمياط ومخاطبة وزير الأوقاف لتوفير فرش جديد للمسجد، والاهتمام بمسجد المعينى والرضوانية.

وشدد “نائب دمياط” على ضرورة وضع خطة لتطوير منطقة الكوبرى المعدني واستعادة رونقها ومظهرها الحضاري والذى وقع فريسة للخراب والدمار عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقام العبد بزيارة ميدانية للمناطق الأثرية بالمحافظة، بمشاركة وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحفيظ طه، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.