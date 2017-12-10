دينا وغسان يقدمان عرضا على آلة عود بالطراز الفرعوني في الأوبرا

ولاء بري تظل الفنون المصرية القديمة مصدرا لإلهامات الأحفاد، وهو ما تجلى فى تصميم الفنان إبرام شكري وعمر حلمي لآلة عود على الطراز الفرعونى تظهر لأول مرة فى حفل الفنانين دينا عبدالحميد وغسان اليوسف بمناسبة العام الجديد، والمقام خلال يناير المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا، حيث يواصلان تقديم تجربتهما

ولاء بري

تظل الفنون المصرية القديمة مصدرا لإلهامات الأحفاد، وهو ما تجلى فى تصميم الفنان إبرام شكري وعمر حلمي لآلة عود على الطراز الفرعونى تظهر لأول مرة فى حفل الفنانين دينا عبدالحميد وغسان اليوسف بمناسبة العام الجديد، والمقام خلال يناير المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا، حيث يواصلان تقديم تجربتهما الفنية المتفردة المتمثلة فى امتزاج أناملهما على آلة عود واحدة ويقدمان من خلالها مجموعة من مؤلفاتهما الخاصة.

يقول صانع الأعواد إبرام شكري إن آلة العود التى صممها على الطراز الفرعونى تتميز بشكلها المبتكر الذى يحمل طابع العصر العريق، مع الحفاظ على طبيعة النغمات الشرقية التقليدية المعروفة عن آلة العود، مؤكدًا أن الحضارة الفرعونية التى ما زالت تخفى الكثير من أسرارها هو ما دفعه لاستخدام بعض رموزها فى تصميمه لآلة العود الوحيدة من نوعها فى العالم.

من جانبهما، أشاد الفنانان دينا عبدالحميد وغسان اليوسف بالمصمم إبرام باعتباره أحد طلابهما المجتهدين، مؤكدان ترحبيهما بالفكرة التى عرضها عليهما وقاما بدعمه لتنفيذهما وتقديرًا منهما لمجهوده قررا استخدام تلك الآلة فى حفلهما القادم، ليكون ميلادا لها أمام عشاق آلة العود.