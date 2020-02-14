دينا حايك تنتهي من تسجيل أغنية «غلطانة»

انتهت الفنانة دينا حايك من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “غلطانة “، لطرحها قريبا للجمهور، وتتميز بطابع درامي مثل الأغنيات التي قدمتها حايك في مسيرتها الفنية السنوات الماضية منها “متأسفة ” و”سحر الغرام” .
وتعاونت دينا حايك في أغنيتها الجديدة مع الملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقي عادل عايش والكلمات للشاعر هاني صارو .
وتم تسجيل الأغنية في أحد الاستوديوهات ببيروت، وتسعى دينا لتسجيل اغنيات عديدة حاليا من أجل طرحها ضمن ألبوم غنائي كامل للجمهور في أقرب وقت .
يذكر أن دينا حايك طرحت مؤخرا أغنيتها “متغرب حبيبي” وحققت نسبة مشاهدة جيدة على “يوتيوب” .