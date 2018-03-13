دينامكس للتوزيع تطرح 3 فئات جديدة من فيات تيبو

شريف عيسىأعلنت شركة دينامكس للتوزيع، الموزع المعتمد لسيارات فيات فى مصر، فتح باب الحجز على تيبو سيدان ذي المواصفات والكماليات المحدودة، بالإضافة إلى فيات هاتش باك، على أن يتم بدء عمليات التسليم خلال يونيو المقبل.وتعد "فيات" ثانى علامة تجارية تلجأ لتلك الخطوة، إذ أعلنت "تويوتا إيجيبت" فى ي

شريف عيسى





أعلنت شركة دينامكس للتوزيع، الموزع المعتمد لسيارات فيات فى مصر، فتح باب الحجز على تيبو سيدان ذي المواصفات والكماليات المحدودة، بالإضافة إلى فيات هاتش باك، على أن يتم بدء عمليات التسليم خلال يونيو المقبل.

وتعد “فيات” ثانى علامة تجارية تلجأ لتلك الخطوة، إذ أعلنت “تويوتا إيجيبت” فى يناير من العام الحالى طرح طراز يتسم بمواصفات أقل لكورولا، بقيمة 315 ألف جنيه.

وتستهدف محاولات الوكلاء لطرح تلك الفئات من السيارات خفض أسعارها، بهدف الحفاظ على حصتها السوقية ودفع حركة مبيعاتها خلال العام الحالى، خاصة بعد الركود الذى أصاب سوق السيارات بعد ارتفاع الأسعار عقب قرار تحرير اسعار الصرف.

وقال مصدر بدينامكس للتوزيع أن الشركة قررت فتح باب الحجز للراغبين فى شراء فيات تيبو ذي المواصفات المحدودة، وتيبو هاتش باك بمبلغ 25 ألف جنيه، على أن تتوافر الأولى بسعر 229 ألفًا و900 جنيه.

وبلغ سعر الفئة الأولى من تيبو هاتش باك 339 ألفًا و900 جنيه، فيما سعرت الشركة الفئة الأعلى منها بقيمة 387 ألفًا و900 جنيه.

تتسم السيارة الجديدة من تيبو السيدان بأنها مزودة بمحرك سعة 1400 سى سى، مدعوة بناقل حركة مانيوال، بقوة 95 حصان، فى حين تشتمل تيبو هاتش باك على محرك سعة 1600 سى سى، بناقل حركة أوتوماتيك، بقوة 110 “حصان”.

كان فرانشيسكو موناكو، الرئيس التنفيذى لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر FCA، المالكة للعلامة التجارية فيات، قد أعلن، خلال المؤتمر السنوى للشركة، فى يناير الماضى، عن سعى الشركة لطرح فئة جديدة من تيبو، على أن يتم طرحها رسميًّا خلال أبريل من العام الحالى.

الجدير بالذكر أن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” عن 2017، قد أعلنت عن تمكنت تيبو من بيع 1038 سيارة خلال العام الماضى، مقابل 13 تم بيعها خلال 2016، فيما تراجع أداء فيات بـ20%، بإجمالى 1215 وحدة، مقابل 1520 سيارة خلال العام ما قبل الماضى.

وتبلغ الفئة الأولى من فيات سيدان فى السوق المحلية 292 ألفًا، فى حين يصل سعر الفئة الأعلى 328 ألف جنيه.