«دينامكس» تخطط للاستحواذ على 5% من السوق

تخطط شركة دينامكس للتوزيع، وكلاء سيارات فيات وفيات بروفيشنال التجارية وألفا روميو، زيادة حصتها السوقية من إجمالى مبيعات سوق السيارات بنهاية العام الحالى بنسية تصل إلى %5.

قال عماد حلمى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات لـ«المال» إن فيات تمكنت العام الماضى من اقتناص حصة سوقية تصل إلى %3.7 من إجمالى مبيعات السوق، فى ظل تراجع أسعار موديلات العلامة الأوروبية، عقب تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأضاف أنه بداية من العام الحالى تراجعت أسعار فيات للمرة الثانية عقب تطبيق سلطات الجمارك المرحلة الأخيرة من اتفاقية المنطقة الحرة التركية، التى تنص على إعفاء السيارات المستوردة بالكامل من تركيا من الرسوم الجمركية.

وفى الأول من يناير 2020 هبطت أسعار سيارات فيات تيبو، بفئتيها السيدان، والهاتش باك المستوردة من تركيا، بقيمة تتراوح بين 18 ألفًا إلى 25 ألف جنيه.

وأوضح حلمى أن هبوط أسعار فيات تيبو أسهم بشكل كبير فى نمو مبيعات العلامة الإيطالية فى السوق المحلية، خاصة أن تفضيلات المستهلك لا تزال بشكل كبير تتجه للسيارات التابعة لفئة السيدان العائلية ذات الأربعة أبواب.

وأكد أن دينامكس تتوقع نمو مبيعات سوق السيارات بنهاية العام الحالى بنسبة تتراوح بين %25 إلى %30 فى ظل تراجع الدولار، وتطبيق اتفاقيات تمنح تفيضلات لعدد من العلامات التجارية، الأمر الذى أسهم فى هبوط أسعارها، فى إشارة إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية، واتفاقية زيرو جمارك تركى.

كانت أسعار السيارات شهدت مطلع العام الحالى هبوط بقيم تراوحت ما بين 3 آلاف إلى 100 ألف جنيه، مع هبوط أسعار الدولار، وتكدس المخزون.

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إلى أن زيادة الطلب على السيارات بكل أنواعها بصفة عامة، و”فيات” بصفة خاصة، ستمثل دافعًا للوكلاء والموزعين، لإجراء توسعات سواء فى مراكز خدمات ما بعد البيع، أو صالات العرض.

وتوقع أن يشهد العام الحالى إجراء دينامكس للتوزيع توسعات فى 4 محافظات بالدلتا والصعيد؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها من المبيعات، والحصة السوقية خلال 2020.

واستبعد حلمى إمكانية طرح فيات موديلات جديدة فى مصر خلال العام الحالى، مؤكدًا مساعيه لاقتناص فيات تيبو أكبر حصة سوقية ممكنة فى شريحة السيدان، بصفتها الأعلى مبيعًا بالعلامة التجارية الإيطالية.

وفى سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة دينامكس إن فيات كرايسلر أوتومبيل إيجيبت FCA تستهدف خلال العام الحالى رفع مبيعات ألفا روميو فى السوق المحلية، لتصل إلى 1000 سيارة، بنهاية العام الحالى.

وأشار إلى أن الطفرة التى تستهدفها فيات كرايسلر فى مصر تأتى بالتوزاى مع التوسعات التى أعلنتها فى وقت سابق فى شبكة وكلاء العلامة الإيطالية الفاخرة.

كانت FCA أعلنت خلال العام الماضى عن ضم مجموعة عز العرب، وكلاء فولفو وأستون مارتن فى مصر، لموزعى ألفا روميو الرسمين، بالإضافة إلى مجموعة أبو غالى، وكلاء سيارات سوبارو، وشركة دينامكس للتوزيع.

واستبعد حلمى إمكانية إعادة طرح فيات فولباك، التابعة لسيارات البيك آب التجارية، فى ظل هيمنة الموديلات المحلية التصنيع على تلك الفئة من الشاحنات.

يذكر أن شركة دينامكس للتوزيع افتتحت أحدث مراكز خدمات ما بعد البيع، والصيانة للعلامة الإيطالية بالتعاون مع شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، بمنطقة أبورواش.

وقالت دينامكس والمصرية فى بيان مشترك، حصلت «المال» على نسخة منه، إنها حققت نجاحات كبيرة على مدار العامين الماضيين بزيادة مبيعاتها لثلاثة أضعاف عام 2018 مقارنة، بعام 2017 إلى 3478 سيارة، ثم حققت مزيدًا من النجاحات لعام 2019، واستطاعت زيادة ميبعاتها مرة أخرى بنسبة %35 مقارنة بعام 2018 لتصل بمبيعاتها إلى 4717 سيارة.

وأشار البيان إلى أن النجاح يعود لتقديم موديلات مختلفة بتكوينات متنوعة من السيارات التى تتناسب مع احتياجات المستهلك المصرى بأسعار تنافسية.

تجدر الإشارة إلى أن كلًا من فيات، وفيات بروفيشنال، وألفا روميو، وجيب مملوكة لمجموعة FCA العالمية، والتى قدرت مبيعاتها فى السوق المحلية خلال 2019 وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق «أميك»، بـ6516 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال 2018 بنحو 5675 وحدة، بنمو بلغت %14.8.

وتحتل فيات صدارة العلامات الأعلى مبيعًا لدى فيات كرايسلر إيجيبت، بعد أن وصلت مبيعاتها خلال العام الماضى إلى 4717 سيارة.

وتأتى جيب فى المركز الثانى فى قائمة العلامات الأعلى مبيعًا داخل المجموعة بتسليمها 1240 سيارة على مدار العام الماضى، مقابل 1904 وحدات بيعت خلال 2018، بتراجع قدره %35.

فيما صعدت مبيعات ألفا روميو على مدار العام الماضى بمعدل يصل إلى %141.7 لتسجل 116 سيارة، مقارنة بمعدلات مبيعات العلامة الفاخرة خلال 2018، والتى سجلت 48 وحدة.