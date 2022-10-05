«ديمى البلجيكية» تقتنص أعمال تكريك بقيمة 500 مليون دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة «ديمى» البلجيكية اقتنصت تنفيذ أعمال تكريك بنطاق منطقتى المعمورة والمنتزه فى محافظة الإسكندرية بقيمة 500 مليون دولار.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الأعمال التى تنفذها الشركة البلجيكية هى امتداد لمشروع تطوير ميناء أبو قير البحرى، الذى تم البدء فى تنفيذه خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن التعاقد يعد الأكبر فى تاريخ الشركة.

وتستهدف عملية التكريك خدمة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاق «المنتزه، والمعمورة»، منها إنشاء عدد من الجزر الجديدة، ومارينا يخوت عالمى.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد وجه فى الفترة الماضية، بتدشين مدينة أبو قير البحرية، لتكون أهم المدن الساحلية، على مساحة 1400 فدان.

ويقوم حاليا الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ حزمة أعمال فى منطقة المنتزه، منها إنشاء نفق للسيارات يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا بعدد 3 حارات للدخول ومثلها للخروج، كما تشمل توسعة طريق الكورنيش بطول حوالى 600م ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات بعرض 35 م تقريبا شامل الجزيرة الوسطى، وعدد 2 رصيف للمشاة على الجانبين.

وتعد (DEME) من الكيانات المتخصصة فى التجريف والتكريك، وحلول صناعة الطاقة البحرية، والأعمال البحرية والبيئية، وتمتلك أسطولا حديثا متعدد الاستخدامات يضم أكثر من 100 كراكة، مدعومًا بمجموعة واسعة من المعدات المساعدة، وبلغت حجم الإيرادات المحققة بنهاية 2019 نحو 2.62 مليار يورو.