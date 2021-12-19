«ديمى البلجيكية» تبدأ تنفيذ مشروع تكريك بحرى بالمنتزه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة ديمى البلجيكية بصدد تنفيذ مشروع تكريك بحرى داخل منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وقالت المصادر إن عملية التكريك تقع فى نطاق مشروع تطوير منطقة المنتزه السياحية، والجارى تنفيذها عبر تحالف يضم عددًا من الشركات المصرية بقيادة مجموعة الغرابلى للمقاولات العامة.

وحسب خطة المشروع الذى من المقرر أن يبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، فإنه سيتم تكريك قرابة 70 مليون متر مكعب «كناتج تكريك» بالبحر المتوسط، وفى نطاق منطقة حدائق المنتزه.

وتستهدف عملية التكريك خدمة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، منها إنشاء عدد من الجزر الجديدة، ضمن مشروع التطوير بالمنتزه الذى تقرر البدء فى تنفيذه العام الماضى، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه.

كما يخدم التكريك الجديد عددًا من المشروعات المزمع تنفيذها، منها إنشاء مارينا يخوت عالمى، إلى جانب ما يعرف بجزيرة الشاى.

ويعتبر الشركتان التى تضم كلا من الغرابلى للمقاولات العامة، وديمى البلجيكية منفذين لمشروع تطوير منطقة وميناء أبو قير البحرى الجديدة، والتى تم البدء فيها منذ نهاية نهاية العام قبل الماضى.

وتقوم الجهات المنفذة لمشروع تطوير قصر المنتزه بتنفيذ «منتجع البراديس»، الذى يتضمن إعادة إنشاء منتجع مطل على البحر من 3 جهات، يشمل منطقة رئيسية تضم 3 حمامات سباحة، ونوافير جمالية، ومنطقة خضراء، لإضفاء الطابع الخاص بالمنطقة بما يحقق الاستفادة من موقعها الفريد.

كما يتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجزيرة الشاى، ونادى الرياضات البحرية، الذى يستهدف إعادة الحياة للمنطقة، مع تطوير الرياضات، والألعاب الترفيهية والمحافظة على الطراز المعمارى التاريخى للكشك الملكى والمنطقة المحيطة به.